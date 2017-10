Björk cuenta su experiencia de acoso sexual para sumarse a "la ola de cambio en el mundo"

Las mujeres de Hollywood están orquestando un movimiento sin precedentes en el mundo de la interpretación. El dinero y el poder de los magnates de la industria ya no sirven como bozal para acallar las denuncias de acoso sexual y violaciones.

Las actrices, modelos y trabajadoras que han sufrido algún tipo de abuso cuentan ahora sus propias experiencias para romper la coraza de culpabilidad y vergüenza de las víctimas.

La última en sumarse ha sido Björk. La cantante islandesa ha acusado en las redes sociales a "un director danés" de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de una película. Aunque en su página de Facebook elude los nombres, las pistas han llevado a señalar a Lars von Trier, con quien filmó Bailar en la oscuridad en el 2000.

La artista ha decidido hablar ahora "inspirada por las mujeres que denuncian en la red" el caso de Harvey Weinstein. Destaca que ella "procede de uno de los países con mayor igualdad entre sexos y de una posición de fortaleza en el mundo musical" y que, aún así, la "humillación" y el "acoso menor sexual" que sufrió era la norma en la industria del cine. "Me di cuenta de que era una cosa universal que un director tocase y acosase a sus actrices a voluntad y que la institución del cine lo permite", ha sentenciado.

Björk asegura que cuando confrontó a von Trier, el director "se enfadó, me castigó y creó ante su equipo una red de ilusión en la que yo parecía la difícil". Su fortaleza, el apoyo de su círculo y el "no tener nada que perder" en la carrera cinematográfica le permitieron superarlo, aunque añade que "me tomó dos años recuperarme del todo".

"El director era plenamente consciente de este juego y estoy segura de que la película que hizo después estaba basada en sus experiencias conmigo, porque fui la primera que le enfrentó y no le dejé salirse con la suya. En mi opinión tuvo una relación más justa con sus actrices tras nuestra pelea", afirmó Björk en referencia a Dogville, protagonizada por Nicole Kidman en 2003, donde una mujer se somete a trabajos físicos a cambio de un refugio donde sobrevivir.

La cantante islandesa ganó el premio a la mejor actriz por su papel en Bailar en la oscuridad, que obtuvo además la Palma de Oro, pero decidió abandonar el mundo del cine a partir de entonces.

Lars von Trier niega el acoso

Von Trier ha rechazado hoy las acusaciones en una declaración al diario Jyllands-Posten, recordando que fue público el "gran conflicto" entre ambos durante el rodaje.

"No fue el caso (acoso sexual), pero es un hecho que hubo una gran enemistad entre nosotros. En cambio, realizó una de las mejores interpretaciones que se ha visto en mis películas", ha concedido el director de Rompiendo las olas y Los idiotas.

El cineasta danés ha admitido no sentirse sorprendido por que las acusaciones hayan aparecido justo ahora, ya que, según él, Björk "no ha hecho otra cosa que quejarse de mí".