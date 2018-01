Blanca Portillo convierte "El ángel exterminador" en un alegato contra el encierro

Es la gran apuesta de 2018 del Teatro Español. Veinte actores pondrán en pie, a partir del 18 de enero, una adaptación de la película "El ángel exterminador" (1962) de Luis Buñuel, dirigida por Blanca Portillo, que hace hincapié en la idea del encierro como falsa salvación.

El encierro individual, familiar, de un país o de un continente. "Antes la gente salía de Europa, ahora Europa se cierra y no permite a nadie entrar. Nos creemos más protegidos, pero estamos más en peligro que nunca", ha reflexionado hoy la actriz y directora de escena en la rueda de prensa de presentación del montaje.

La película de Buñuel, un drama surrealista, propone una mirada crítica de la burguesía de la época. Un grupo de burgueses acude a una cena a una mansión. Los sirvientes y cocineros se marchan y, al terminar, los invitados descubren que no pueden abandonar la sala, aunque aparentemente nada se lo impide.

A medida que pasan los días, el encierro les pone en situaciones límite que les llevan a descubrir el lado salvaje que todos llevan dentro.

La adaptación, a cargo de Fernando Sansegundo, adopta un punto de vista contemporáneo. En lugar de la burguesía mexicana reflejada en la película, la obra pone en la diana a un sector social que Portillo ha denominado "establishment".

"La gente que detenta el poder, no tienen por qué ser familias de rancio abolengo. Pueden ser periodistas, empresarios, toreros. Gente que decide, que corta el bacalao y que se cree ajena a los males que afectan a los demás", ha señalado la directora, Premio Nacional de Teatro 2012.

Reticente a explicar demasiado el contenido del montaje -"no expliques lo que quieres hacer, simplemente hazlo, eso lo he aprendido de Buñuel", ha señalado-, Portillo ha admitido que se puede hacer una lectura política.

"Entiendo el teatro como espejo de la sociedad. Sí, hay una visión política, y también hay humor, mordacidad y un concepto visual bello y profundo", ha destacado.

Portillo ha comparecido flanqueada por los 20 actores que protagonizan el montaje, junto a Sansegundo y la directora artística del Español, Carme Portaceli, quien ha celebrado las cifras de asistencia de público a este teatro en 2017: 80.375 entradas vendidas, un 72 % más que en 2016, y una recaudación de más de 1,32 millones de euros.

Portaceli confía en que la senda se mantenga este año con apuestas como "El ángel exterminador". "Buñuel es uno de nuestros grandes creadores, un visionario que hizo gala de una enorme agudeza y una crítica corrosiva hacia la sociedad española", ha apuntado.

Por su parte, Sansegundo ha pedido al público que no tenga miedo a la palabra "surrealista". "El surrealismo está más cerca de nuestra vida de lo que creemos. No poder salir de la habitación es algo que nos pasa constantemente, cuando no puedes dejar una relación o un mal hábito o una manía", ha enumerado.

Portillo y Sansegundo dicen haberse acercado a Buñuel con todo el respeto pero también "la irreverencia" necesaria. "Él siempre apelaba a la imaginación y la locura personal", ha dicho Portillo.

Preguntada por la transformación del Matadero de Madrid, hasta hace unos meses segunda sede del Teatro Español, en el Centro Internacional de Artes Vivas, Portillo ha recordado que nunca ha cuestionado la creación de ese centro, sino el lugar.

"Un centro de artes vivas es necesario para una ciudad con una cultura potente; solo he cuestionado si ése era el lugar idóneo y si era necesario que desapareciera una parte para crear otra; siempre he creído en la suma, no en la sustitución", ha subrayado.

Portillo fue una de las más de 700 profesionales que firmaron un manifiesto dirigido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el que se pedía recuperar la exhibición de espectáculos teatrales en las salas del Matadero, centro que depende del Ayuntamiento, al igual que el Teatro Español.