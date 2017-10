Boadella ve "poca" solución en Cataluña, "la epidemia está fuera de control"

El actor, director y dramaturgo Albert Boadella ha declarado hoy sobre el desafío independentista en Cataluña que "soluciones hay pocas, porque no se ha intervenido a tiempo y ahora la epidemia está fuera de control".

Boadella, que esta tarde recibe un premio del Club Liberal 1812 de Málaga, ha afirmado en rueda de prensa que "el Estado tiene que intervenir, acabar con la deslealtad de las instituciones de Cataluña e imponer la democracia y la ley, y si no sucede esto habrá un problema muy serio en el conjunto de España en cuanto a ejemplaridad, porque cualquier ciudadano verá que la ley se aplica según quién haga la transgresión".

Ha manifestado que duda "mucho" que los resultados de unas eventuales elecciones en Cataluña fuesen "distintos", porque cree que sólo podrían ser "un poco distintos", y ha admitido que la brecha que se ha abierto tiene "mala curación".

Sería "una paradoja que un delincuente convoque unas elecciones, porque no es un presunto, y se ha pasado la Constitución por el forro", ha subrayado.

También ha precisado que existe un "riesgo muy serio no sólo para España, sino para el conjunto de Europa, porque hay países interesados en descomponer la UE, todos sabemos cuáles son, y han encontrado una brecha extraordinaria para desmembrarla".

Además, Boadella ha admitido que "hay una masa importante" y "en el mundo rural, el 90 por ciento es separatista, y eso hay que aceptarlo".

Ha apostado por "intervenir TV3, que es el núcleo de contaminación mayor, en todo, hasta en las series de humor, en las que el personaje más tonto habla en castellano".

También ha defendido que se debe "intervenir" en las escuelas y "volver a seducir a las jóvenes generaciones, que ahora tienen 10 u 11 años, con la idea de una España plural, libre, democrática, moderna y fantástica, que es la que estamos viviendo y la que ellos ni ven ni quieren".

"Es posible que estas generaciones hagan un proceso de Nuremberg-Montserrat a todos los responsables de este criminal atentado a la libertad de las personas" y haya una generación "que juzgue a los responsables de esta auténtica deslealtad con el Estado español".

Ha lamentado que, si los bancos y grandes empresas que "en el último momento" han abandonado Cataluña "hubieran avisado seriamente hace dos o tres años, quizás habrían ayudado un poco a tamizar el problema".

"Han tardado mucho, porque en el fondo pensaban que todo este entramado mafioso les beneficiaría, que bajo mano conseguirían las prebendas, y sólo cuando han visto que entraban en un proceso revolucionario por parte de la CUP les ha entrado temor y se han marchado", ha añadido.

Boadella ha animado a buscar en las hemerotecas cómo él alertaba desde principios de los años 80 de "un peligro nacional en Cataluña" y en 1989 fue al instituto donde su hija estudiaba el Bachillerato "a protestar por el adoctrinamiento".

"Con dos generaciones educadas en el odio a todo lo español, el resultado es lo que vemos. No me sorprende en absoluto, incluso me ha sorprendido que haya tardado tanto, porque habría esperado que esto sucediera hace seis o siete años".