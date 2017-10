Bonet celebra 50 años de carrera en medio del "terremoto" que vive Cataluña

Maria del Mar Bonet celebrará cincuenta años de carrera el próximo viernes en el Gran Teatro del Liceu, en medio de "esta especie de terremoto en el que han entrado los recitales" desde el pasado 1 de octubre, según ha dicho hoy la intérprete.

El repertorio del concierto estará formado principalmente por las canciones de "Ultramar", un disco que conecta el Mediterráneo con Cuba y que es "muy luminoso".

Sin embargo, esta luminosidad se verá un tanto ensombrecida por la tristeza que la intérprete asegura sentir desde que el pasado 1 de octubre "los grupos policiales fueron tan agresivos con unas personas que sólo querían votar".

"Yo pienso en todo esto que está pasando, me afecta", ha dicho, antes de anunciar que incluirá alguna canción no prevista inicialmente, cuyo título no ha desvelado, con la que pretende expresar este estado de ánimo.

Bonet ha hecho estas declaraciones en el Gran Teatro del Liceu, donde ha acudido acompañada de los músicos cubanos con los que ha grabado "Ultramar" y que le acompañan en la gira que inició el pasado 8 de octubre en Valencia y que le llevará a Madrid, Palma de Mallorca y La Habana en los próximos días.

El concierto del viernes en el Liceu es, según Bonet, "el punto culminante" de los actos de celebración de los cincuenta años de carrera de la intérprete mallorquina, que empezaron el pasado 19 de diciembre en la Ovella Negra de Barcelona y que han continuado este año con recitales nostálgicos como el de Lluïsos d'Horta, un nuevo disco, la publicación de una biografía y reencuentros musicales con Quico Pi de la Serra.

El nuevo álbum que Maria del Mar Bonet presentará el viernes en el Liceu es "un mosaico de las posibilidades musicales cubanas", en el que hermana melodías tradicionales del campo de Cuba con poemas del cancionero mallorquín.

La cantante mallorquina es una viajera musical nata, que ha impulsado diálogos culturales y colaboraciones con muchos artistas y cuya zona de navegación ha sido casi siempre su querido mar Mediterráneo.

Pero esta vez ha emprendido "su viaje discográfico más lejano" y ha descubierto un país "tremendamente musical" con el que ha establecido "un diálogo de ida y vuelta".

El viaje de Maria del Mar Bonet a Cuba empezó el año 2011, cuando fue a recoger el premio Cubadisco y entró en contacto con "grandes músicos cubanos", que despertaron su interés y con los que finalmente grabó "Ultramar".

Algunos de estos artistas la acompañan en la gira, como es el caso de José María Vitier, Pancho Amat, Jorge Reyes y otros siete músicos de gran talento, que el próximo viernes actuarán en el Liceu.

Un escenario que Maria de Mar Bonet ha pisado en anteriores ocasiones, pero nunca con un proyecto personal como éste, sino compartiendo cartel con otros autores.

"Para mí es un honor actuar en el Liceu", ha dicho la cantante, que presentará un disco que recorre la música tradicional cubana, el jazz latino que aporta Jorge Reyes y las composiciones contemporáneas de José María Vitier.

Este último ha dicho hoy que Maria del Mar Bonet le ha descubierto las afinidades musicales que hay entre Cuba y el Mediterráneo.

"Son unas afinidades que yo podía haber intuido antes, pero que hasta ahora no había experimentado", ha añadido Vitier, rápidamente secundado por el tresero Pancho Amat, que se ha mostrado convencido de que "el mundo mediterráneo no nos es ajeno en Cuba y, en este disco, hemos navegado en aguas conocidas".