Manu Brabo, Anna Surinyach, Pablo Tosco y Santi Palacios enseñarán su trabajo en el festival de eldiario.es

Cuatro de los mejores fotoperiodistas españoles del momento estarán en el Festival Imaginando el futuro de eldiario.es, que tendrá lugar el próximo domingo 24 en Medialab-Prado, en Madrid.

Manu Brabo, Anna Surinyach, Pablo Tosco y Santi Palacios, mostrarán su trabajo y explicarán cómo y por qué han elegido cubrir la vida de las personas que habitan algunos de los escenarios más atormentados del planeta. A los cuatro les une una gran calidad fotográfica, pero sobre todo un compromiso de denuncia a través de las imágenes.

Manu Brabo (España, 1981), cubre desde hace años conflictos y emergencias humanitarias. Desde 2007 ha realizado reportajes sobre desastres medioambientales, revoluciones, disturbios y guerras en Honduras, el Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria, Ucrania. Brabo ha colaborado estrechamente con numerosas ONG y la agencia internacional de noticias the Associated Press. Entre los numerosos premios recibidos se encuentran el premio Pulitzer en 2013, por la cobertura de la guerra civil en Siria, Picture of the Year 2013, 2016, 2017, British Journalism Awards 2015 , premio Photographer of the Year otorgado por la asociación de editores de prensa Británicos, el premio reporteros ‘El mundo’ 2016. Su encuentro tendrá lugar de 12:00 a 12:45 horas.

Anna Surinyach es fotoperiodista freelance, fundadora y editora gráfica de la Revista 5W . Ha trabajado durante 8 años para Médicos sin Fronteras. Su mirada limpia, empeñada en aumentar la personalidad y la dignidad de los que más sufren, se ha posado sobre la crisis del Mediterráneo, la epidemia de Ébola, Yemen, Colombia, Sudán del Sur, Siria, Congo o República Centroafricana, entre otros. Actualmente está realizando un proyecto fotográfico más personal sobre las razones de las mujeres a dar a luz en casa en países como Colombia, España y Sudán del Sur. Su encuentro tendrá lugar de 13:00 a 13:45 horas.

Pablo Tosco es un fotoperiodista argentino dedicado a contar historias de los que no tienen voz. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y diplomado en Antropología visual por la Autónoma de Barcelona, trabaja para Oxfam Intermón en historias sobre cooperación internacional, desarrollo y proyectos de ayuda humanitaria en África, América Latina y Asia. Ha retratado, entre otros, proyectos educativos y de consolidación de la paz en Angola; la vida cotidiana en los campamentos de refugiados en el Chad; proyectos de empoderamiento de mujeres en Marruecos... Su encuentro tendrá lugar de 14:00 a 14:45 horas.

Santi Palacios, ha colaborado con agencias de noticias y medios de comunicación como Associated Press, The New York Times, El País, CNN o Sunday Times. Su trabajo ha sido publicado en los principales medios de comunicación internacionales y reconocido con premios como World Press Photo, Pictures of the Year o National Headliners Awards, entre otros, y es Premio Nacional de Fotoperiodismo (España) 2015 y 2016. C entra gran parte de su trabajo en la conexión entre las condiciones de vida en los países de origen de las personas que migran, las rutas migratorias y su vida en los países de destino. Su encuentro tendrá lugar de 15:30 a 16:15 horas. Todos los encuentros tendrán lugar en el Lab 1 en la planta primera de Medialab-Prado.