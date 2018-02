Bryan Ferry, nueva adición para la apertura del festival portugués NOS Alive

El cantante inglés Bryan Ferry, vocalista de la banda de rock Roxy Music, actuará el próximo 12 de julio en la apertura de una nueva edición del festival portugués NOS Alive.

Según confirmaron hoy los organizadores del festival, Everything is New, Ferry cantará en el palco principal, que compartirá ese mismo día con los grupos Arctic Monkeys, Nine Inch Nails y Snow Patrol y el cantautor portugués Miguel Araújo.

El británico lleva cuatro décadas de carrera en solitario que ha combinado con su posición al frente de Roxy Music, grupo en activo de forma intermitente desde 1971 y conocido por temas como "More than This" o "Love is the Drug".

De sus composiciones en solitario, destacan "Slave to Love", "Don't Stop the Dance" o "Let's Stick Together".

La duodécima edición del NOS Alive se celebra los días 12, 13 y 14 de julio en el Paseo Marítimo de Algés, a unos 10 kilómetros de Lisboa, y cuenta con otros artistas confirmados como Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The National o Chvrches.