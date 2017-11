Buenos Aires exhibe su cultura en una exitosa "Noche de los Museos"

Miles de personas inundaron hoy las calles de Buenos Aires para disfrutar de la 14 edición de "La Noche de los Museos", en la que 260 instituciones culturales de la capital abrieron sus puertas gratuitamente hasta la madrugada.

Una cálida noche de primavera fue el aliciente perfecto para que los porteños salieran a disfrutar de la amplísima programación cultural que ofrecía la ciudad.

Más de 260 museos, galerías y centros culturales abrieron sus puertas gratuitamente y sacaron sus propuestas a la calle entre las 20.00 horas del sábado (23.00 GMT) y las 03.00 de la madrugada (06.00 GMT del domingo) para entretener al público con más de mil actividades.

"La Noche de los Museos" tiene su origen en Berlín (Alemania) en los 90 y desde entonces ciudades de todo el mundo han importado la idea.

Buenos Aires suma ya su 14ª edición y presume de ser "la única ciudad en el mundo" que en la última edición de esta fiesta cultural logró reunir a "un millón y medio de visitantes", aseguró a Efe Mariano Oropeza, integrante del equipo organizador de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno capitalino.

Para Oropeza, la "magnitud" que ha tomado este evento "excede mucho la idea inicial de revalorizar el patrimonio de los museos" y, para él, se ha transformado ya "en el mayor encuentro cultural de la ciudad de Buenos Aires".

Casi un centenar de líneas de autobús urbano de la capital y el metro ofrecieron transporte gratuito, y las autopistas de acceso a la ciudad levantaron sus barreras para que locales y turistas pudieran disfrutar sin costo de la noche por excelencia de la cultura porteña.

Un evento masivo y gratuito que para los organizadores deja claro el espíritu "entusiasta" y generador de cultura de los argentinos.

"Somos una de las capitales de la cultura de Latinoamérica y el público lo ve en la cantidad de teatros y museos que tiene la ciudad", aseveró Oropeza.

Entre la imponente oferta de ocio destacó la exhibición de obras de 23 artistas internacionales como David Lynch, Agnès Varda o Nobuyoshi Araki en el Centro Cultural Kirchner con "Les Visitants", la mirada de Guillermo Kuitca sobre la colección de la Fondation Cartier.

También la propuesta del director de cine francés Michel Gondry, que en solo tres horas intentó convertir en cineasta al entregado público de su taller; o las joyas de Joan Miró que expone estos días el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.

Una basta programación que hace que muchos argentinos opten por pequeños clubes de barrio en lugar de por los masificados museos nacionales.

"Prefiero ir a lugares más chicos que a uno por ahí nunca se le cruza por la cabeza ir y conocer cosas distintas", aseguró a Efe Valeria Fernández, una de las participantes en esta fiesta.

Por su parte, la Embajada de España en Argentina participó por primera vez en este evento con un vistoso recorrido en un autobús de estilo inglés por algunos de los centros españoles más emblemáticos de la capital argentina.

"La idea es, con este autobús un poco especial (...), llamar la atención y mostrar que España tiene aquí (en Buenos Aires) mucha gente y un gran patrimonio", aseguró a Efe el consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina, José Luis Mira Lema, que presidió el tour.

"Todo el tiempo estoy encontrando nuevos lugares conectados con la colectividad gallega (española) que no conocía y si bien me he criado en un ambiente español, yo nunca había estado acá", aseguró a Efe Asunción Marticorena, una de las visitantes de "España en La Noche de los Museos".

Solo en la ciudad de Buenos Aires hay 110 instituciones culturales españolas.

Sin duda, 'La Noche de los Museos' brindó la excusa perfecta para contemplar el arte bajo una deslumbrante luna llena y sacar la cultura a las calles para un público como el porteño, siempre hambriento de saber.