CSIC inventaría los 1.842 números de la revista literaria "Novelas y cuentos"

"Novelas y cuentos" fue una gran iniciativa cultural del siglo pasado, un "pulp" literario que cada semana ofrecía en papel de prensa obras literarias clásicas y actuales, cuyo catálogo -1.842 números entre 1929 y 1966- ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A precios ínfimos, con traducciones dignas, con portadas diseñadas expresamente para cada obra e impresas en las mismas rotativas, con el mismo papel y la misma tinta que los periódicos, de los primeros títulos de "Novelas y Cuentos" llegaron a tirarse en torno a los 60.000 ejemplares, en un periodo en que España padecía un analfabetismo no inferior al 30 por ciento.

La mayoría de los títulos de la colección no formaban parte de lo que se consideraba "literatura popular", sino que eran clásicos -"Orgullo y prejuicio", de Jane Austen-, obras que ochenta años más tarde se han convertido en títulos de culto -"Vuelo nocturno", de Antoine de Saint-Exupéry-, de clásicos sobre clásicos -"El regreso de don Quijote" de Chesterton- y literatura actual -"El secreto de Barba Azul", de Wenceslao Fernández Flórez-.

Este catálogo publicado por el CSIC y del que es autor Antonio González Lejárraga es un grueso volumen de casi 700 páginas que incluye un curioso apéndice gráfico en color que reproduce cientos de cubiertas, en su mayor parte ilustradas por Miguel Hevia, en la primera época de la publicación, y por Manolo Prieto y por Serny, en su segunda época.

"Sin duda alguna es la colección más grande y más longeva" de las publicadas con la denominación de "Literatura Breve" y "la más grande aventura editorial en aras de acercar la lectura de calidad a la mayor cantidad de lectores", asegura en el prefacio de este catálogo González Lejárraga, quien ha basado este inventario en las colecciones que conserva la Biblioteca Nacional de España (BNE) y en otras particulares, como la de Alberto Sánchez Álvarez-Insúa.

González Lejárraga ha contado igualmente, para acceder a los archivos de "Novelas y Cuentos", con el apoyo de los herederos de José Nicolás Urgoiti, impulsor de la revista literaria y quien se atrevió a emplear los medios de la prensa -papel, rotativas y quioscos- para imprimir, distribuir y vender al gran público literatura de calidad, en lo que el autor del nuevo catálogo describe como "la mayor empresa de divulgación literaria" que ha habido en España.

"Es cierto que ha habido colecciones más numerosas y con más obras publicadas, pero ninguna de ellas acudió puntualmente todos los domingos y durante tantos años a los kioscos con un nuevo título a un precio siempre popular" y que además abarcara "todos los géneros literarios", teniendo en cuenta que "nunca se descuidó la calidad formal ni la literaria", según González Lejárraga.

El "Revista Literaria" antepuesto en el título a "Novelas y cuentos" fue un acierto que permitió a los autores de esta iniciativa inscribirse como publicación periódica, poder adquirir el papel a precio reducido y acceder al franqueo concertado para abaratar igualmente las suscripciones.

Los precios se abarataban, por otro lado, empleando los medios de impresión de un gran periódico como era "El Sol", del que igualmente se utilizaban sus canales de distribución y puntos de venta.

Las críticas que recibió la colección a lo largo de su existencia fueron "no siempre certeras" y estuvieron relacionadas con su minúscula tipografía, la calidad del papel, que en alguna ocasión no se ofreciera la versión íntegra de la obra o la calidad de las traducciones que, según González Lejárraga, no eran "ni mejores ni peores que las existentes en el mercado editorial de la época".

Hasta la Guerra Civil la colección tuvo un precio de 20, 25 ó 30 céntimos, y de su segundo número, "La guerra de los mundos", de H.G. Wells, se efectuó una tirada de 61.500 ejemplares, lo que supuso un incremento de 4.000 sobre la del primer número, cifras que explican el éxito de la colección desde su arranque.

"Novelas y cuentos" se inició el 6 de enero de 1929 con "Un asunto tenebroso", de Balzac, con el aviso en cubierta de "Novela Completa", a 20 céntimos, con 32 páginas incluidas las cubiertas y el texto a tres columnas.