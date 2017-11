Calamaro y Leiva defienden que el rock prevalecerá sobre las modas actuales

Dos iconos de la música rock como el argentino Andrés Calamaro y el español Leiva (de la banda Pereza) defendieron hoy que el género musical que han llevado por bandera prevalecerá sobre las modas actuales.

"En Argentina, el rock tiene la misma importancia que la religión o el fútbol", dijo el artista de Buenos Aires antes de disfrutar de la ceremonia de Persona del Año, premio entregado por la Academia de la Grabación al español Alejandro Sanz.

"Sin embargo, en los coches se escucha reguetón también. Es una moda mundial, pero el rock es una religión en ciertos países. En otros no porque no lo necesitan", indicó.

"Yo no entiendo el fenómeno del reguetón, pero tiene sentido porque tengo 56 años y no se supone que me tenga que gustar la misma música que a los adolescentes", declaró el autor de clásicos como "Flaca" o "Cuando te conocí".

Por su parte, Leiva señaló que el fervor por el reguetón es algo temporal.

"Son procesos muy cíclicos y ahora la música está copada por el reguetón. Igual en seis años lo que predomina es una fusión de otra cosa, pero el rock siempre se ha mantenido. Todas las modas que han salido han tenido un pico muy alto y han caído muy rápido", manifestó.

El músico madrileño aseguró que el rock "siempre va a estar presente" y pronosticó que "lo urbano" será una moda "muy pasajera".

"El rock está por encima de tendencias y modas. En el mercado latinoamericano nunca ha predominado el rock, a pesar de que posee unas raíces argentinas y mexicanas muy fuertes, pero ese género no está bien representado en los Grammy Latino", señaló.

El español echa de menos la presencia de artistas como los mexicanos Zoé, el argentino Charlie García o el propio Calamaro en las categorías de rock.

"Pero no hay que quejarse. Solo seguir con lo nuestro. Hacer buenas discos y hacerse hueco así", finalizó.