"Get Out" y "Call Me By Your Name" ganan premios del Sindicato de Guionistas

Las películas "Get Out" y "Call Me By Your Name" fueron hoy las triunfadoras de los premios del Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) al llevarse los galardones al mejor guion original y mejor guion adaptado, respectivamente.

El mexicano Guillermo del Toro estaba nominado por "The Shape of Water" junto a Vanessa Taylor en el apartado de mejor guion original, pero finalmente este reconocimiento fue a parar a Jordan Peele por "Get Out".

También optaban a esta estatuilla "The Big Sick", "I, Tonya" y "Lady Bird".

Por su parte, James Ivory de "Call Me By Your Name" se impuso en la disputa por el premio al mejor guion adaptado a "The Disaster Artist", "Logan", "Molly's Game" y "Mudbound".

Los premios WGA, que se celebraron hoy con dos galas simultáneas en Los Ángeles y Nueva York, también reconocieron a "The Handmaid's Tale" en el apartado de serie dramática y a "Veep" en la categoría de mejor comedia televisiva.

Asimismo, el guion de "Jane" fue el vencedor dentro de los documentales.