"Call me by your name" y la rusa "Sin amor", cine de Óscar en la cartelera

"Call me by your name", una de las nominadas al Óscar a mejor película este año, y la rusa "Sin amor", que aspira a mejor filme extranjero, son dos de los grandes estrenos de un fin de semana que también trae otra entrega de "El corredor del laberinto" y lo nuevo del tándem Jaume Collet-Serra/Liam Neeson.

"CALL ME BY YOUR NAME", UNA CELEBRACIÓN DEL PRIMER AMOR

La película del italiano Luca Guadagnino, nominada a cuatro Óscar incluyendo mejor película, cuenta la historia de un joven de 17 años (Timothée Chalamet) que pasa el verano de 1983 en el norte de Italia con su familia y siente una atracción especial por el nuevo ayudante de su padre (Armie Harmmer), que dará un nuevo sentido a su vida.

Basada en una novela de André Aciman adaptada por James Ivory, la cinta es un cuento sensual y trascendental sobre el primer amor con la que Guadagnino cierra una trilogía que empezó con "Yo soy el amor" y "Cegados por el sol" y rinde homenaje a sus maestros: Renoir, Rivette, Romher o Bertolucci.

DESDE RUSIA "SIN AMOR", DEL DIRECTOR DE "LEVIATÁN"

"Sin amor", ganadora del Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes y nominada al Óscar a mejor película de habla no inglesa, cuenta la historia de una pareja en pleno divorcio que debe unir fuerzas para encontrar a su hijo desaparecido.

El director de la premiada "Leviatán", el ruso Andrey Zvyagintsev, ha asegurado que se ha inspirado en parte en "Secretos de un matrimonio" de Ingmar Bergmann, trasplantado a otra época y con personajes diferentes: urbanitas carentes de complejos y de dudas, la típica pareja de clase media.

"EL CORREDOR DEL LABERINTO" LLEGA A SU FIN CON "LA CURA MORTAL"

Dirigida por Wes Ball, la tercera entrega de la popular saga de aventuras basada en las novelas de James Dashner vuelve a poner en aprietos a su protagonista, Thomas (Dylan O'Brien), que tratará de encontrar la cura definitiva para la "Llamarada", la enfermedad mortal que asola a la humanidad.

Para ello, Thomas tendrá que enfrentarse a un reto final y decidir si confiar en la organización CRUEL, a pesar de sus engaños.

JAUME COLLET-SERRA Y LIAM NEESON JUNTOS DE NUEVO EN "EL PASAJERO"

Con el thriller "Non Stop", el tándem formado por el director catalán Jaume Collet-Serra y el actor de "La lista de Schindler" Liam Neeson alcanzaron el número uno en la taquilla estadounidense, todo un hito para un director español.

"El pasajero" es su cuarta película juntos y en ella siguen explorando la fórmula del éxito: cinta de acción en la que pone a su protagonista en una misión frenética, en este caso, tratar de evitar un desastre en un tren lleno de pasajeros.

"C'EST LA VIE", LA NUEVA COMEDIA DE LOS DIRECTORES DE "INTOCABLE"

Los realizadores de "Intocable", Eric Toledano y Olivier Nakache, vuelven a la comedia con "C'est la vie", una película que narra los entresijos de una boda de lujo desde la perspectiva de varios de los miembros del personal que trabaja para que todo salga bien y evitar el desastre que amenaza constantemente.

La cinta está nominada al Goya a mejor película europea, y según sus directores pretende ser una película "terapéutica" para "hacer sentir bien" sin más pretensiones.

"TRÍO: LA BÚSQUEDA DEL SANTUARIO SAGRADO", CINE NORUEGO FAMILIAR

Tres jóvenes se embarcan en la aventura de encontrar el legendario Santuario de San Olav, una misión en la que tendrán que hacer frente a Lady Zhen y a unos despiadados cazadores de tesoros, que tratarán de interponerse en su camino.

Eva Dahr dirige el largometraje basado en la serie del mismo nombre, con guion de Morten Hovland y Trond Morten Venaasen, y protagonizada por Naomi Hasselberg Thorsrud, Bjørnar Lysfoss Hagesveen y Henrik Hines Grape, entre otros.

"LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS" REVISA LOS CLÁSICOS INFANTILES

La película de animación dirigida por Jakob Schuh y Jan Lachauer , que adapta el libro de Roald Dahl "Revolting Rhymes", recupera los personajes y relatos clásicos de la literatura infantil como "Caperucita Roja" o "Los tres cerditos" y les da una vuelta, adaptándolos a la modernidad.