El glamour llegará a Cannes de la mano de Kidman, Phoenix, Farrell o Huppert

Las estrellas desembarcarán como cada mes de mayo en el paseo de La Croisette con motivo del Festival de Cannes, que en su 70 edición llevará a la Costa Azul a los hollywoodienses Nicole Kidman, Elle Fanning, Joaquin Phoenix o Colin Farrell, pero también a las europeas Isabelle Huppert y Emma Suárez.

La directora Sofia Coppola, que competirá por la Palma de Oro con "The Beguiled" ("La seducción"), será la responsable, como en ella es habitual, de llevar a Cannes nombres de campanillas como los de Fanning, Kirsten Dunst, Kidman y Farrell.

Estos dos últimos protagonizarán también "The killing of a sacred deer", del griego Yorgos Lanthimos.

En el reparto de "The Meyerowitz Stories", del estadounidense Noah Baumbach, figurarán dos leyendas de la pantalla como Emma Thompson y Dustin Hoffman, junto a los populares comediantes Adam Sandler y Ben Stiller.

Todavía dentro de Hollywood, el director Todd Haynes, que emocionó hace dos años en Cannes con "Carol", llevará a Michelle Williams y Julianne Moore a su "Wonderstruck", y Joaquin Phoenix protagonizará "You Were Never Really Here", de la escocesa Lynne Ramsay.

Entre las estrellas europeas brillará una vez más Isabelle Huppert, que deslumbró el año pasado gracias a su papel en "Elle" y que esta vez estará al frente del reparto de la última cinta de Michael Haneke, "Happy End", en la que le darán la réplica los galos Jean-Louis Trintignant Mathieu Kassovitz.

Otro francés, Vincent Lindon, será "Rodin", en la película dirigida por Jacques Doillon, mientras que Louis Garrel y la francoargentina Bérénice Bejo protagonizarán "Le redoutable", de Michel Hazanavicius, y Jaqueline Bisset, "L'amant double", de François Ozon.

La magra representación hispana en el festival correrá -además del director español Pedro Almodóvar, que presidirá el jurado- a cargo de la actriz Emma Suárez, que presentará "Las hijas de Abril", del mexicano Michel Franco, en la sección paralela Una Cierta Mirada.

Por su lado, la chilena Paulina García encabezará el reparto de la ópera prima de las argentinas Cecila Atan y Valeria Pivato, "La novia del desierto", una "road movie" que también se proyectará en Una Cierta Mirada.