Carlos Polite inaugura las pasarelas de BCapital con la mira puesta en Asia

El diseñador colombiano Carlos Polite, radicado hace más de 20 años en España, presentó hoy en la inauguración de BCapital, evento que busca reunir diversas disciplinas de las industrias creativas en Bogotá, dos colecciones con las que espera conquistar el mercado asiático.

"Desde 2014 comenzamos la internacionalización de nuestra marca, 'Polite', logrando vender los diseños en Europa y Oriente Medio, y ahora pensando en llegar a Asia", dijo el creativo en entrevista con Efe.

Las colecciones "Madame Revé One y Two", que ya fueron presentadas en las semanas de la moda de Nueva York y París, están inspiradas en el cuadro de Jean François Millet, "The Gleaners" ("Las espigadoras").

Con ellas, Polite quiso representar "la inocencia del campesino en contraposición con la degradación de la ciudad y el proceso industrial que se vivió a mediados del siglo XIX".

La propuesta que se verá en la apertura del BCapital está compuesta por 44 atuendos de la temporada otoño-invierno, y 20 de la primavera-verano.

La paleta de colores, explicó Polite, "es muy extensa y comienza con rojo, fucsia, blanco, negro y amarillo, para finalmente cerrar con la gama de los verdes".

En cuanto a los materiales empleados se destacan los tejidos nanotecnológicos, el algodón, las sedas, los chifones y el índigo, y al hablar de técnicas resalta la serigrafía.

"Estas colecciones están pensadas para todas aquellas mujeres que decidan apropiarse de las prendas, independientemente del país en el que viven", aclaró el diseñador.

Precisamente, agregó, parte del proceso de internacionalización que adelanta y que lo impulsó a aceptar la invitación para participar en BCapital, consiste en "abordar la moda desde un lenguaje mucho más conceptual y global".

Sin embargo, a pesar de vivir en España y tener la doble nacionalidad, Carlos Polite no olvida a su ciudad natal, Ibagué.

Y es que, en esta urbe del centro de Colombia se dejó seducir desde niño por la pasión que sienten por las telas las mujeres de su familia.

"Soy un mundo cambiante pero no he perdido mis raíces. Al contrario, desde ese punto he logrado crecer porque la moda hace parte de mi ADN", concluyó.