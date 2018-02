Carne Cruda celebra sus 400 golpes: "Se necesita la sátira desde el periodismo más que nunca"

400 programas, 400 golpes. Carne Cruda ha celebrado este jueves su cuarta temporada como "república independiente de la radio" con un programa en directo desde el Teatro Arlequín de Madrid acompañados del humor de Pantomima Full, la música de Tulsa y y el 'Debatuiter' con Marta Flich, Carlos Langa y The Real Mariano Rajoy.

Carne Cruda llega a sus 400 programas en una semana marcada por el secuestro cautelar del libro 'Fariña', la retirada de ARCO de la obra de Santiago Sierra y la condena al rapero Valtonyc. "Es difícil hacer un programa como Carne Cruda en este país, tan difícil que no nos lo dejan hacer en los canales habituales y convencionales, que creo que es sintomático de la salud de la democracia y la libertad de expresión", reflexiona el director y presentador del programa, Javier Gallego, en conversación con eldiario.es. Para Gallego, la única manera de acabar con los límites a la libertad de expresión es "intentar seguir rompiéndolos le pese a quien pese, a pesar de las circunstancias y las presiones".

"Creo que más que nunca se necesita la sátira desde el periodismo y desde la comedia. Vivimos un momento muy negro y oscuro. Cuando miras alrededor, y semanas como esta son un ejemplo, te atenaza ver cómo los límites se están reduciendo y cada vez arrinconan más a aquellos que no estamos de acuerdo con cómo funcionan las cosas", reivindica en su cuarta temporada como programa autogestionado y financiado por sus propios oyentes, tras su cancelación en Radio 3 (2009-2013) y su salida de la Cadena Ser (2013-2014). "Los golpes han sido duros. Porque cuando estás haciendo un programa que funciona y un trabajo que se ha hecho siempre con honestidad, tesón y dedicación, siempre duele que te enseñen la puerta o te den la patada", afirma, aunque enfatiza que ha supuesto "un aprendizaje importante" y un paso en la "madurez y aceptación".

Remarca, además, la importancia de las redes sociales como "altavoz" de la ruptura de la relación de confianza de los ciudadanos con los medios: "Al mismo tiempo, es un nuevo medio de comunicación que permite contrastar lo que contaban los medios monolíticos y hegemónicos. Yo creo que eso es muy sano. Se ha roto la hegemonía y ha aparecido también la periferia y los márgenes, que han empezado a colonizar el centro de la agenda pública e informativa".

"Todos nuestros personajes son de Ciudadanos"

A la celebración de la sátira y el humor de Carne Cruda en vivo desde el Teatro Arlequín se ha unido Pantomima Full, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado que ha retratado a través de breves vídeos diferentes perfiles de personajes reconocibles para todo el mundo: el canallita, el runner, el pesado del Mercadona o el festivalero.

Los humoristas, que se conocieron como guionistas en el programa 'Sé lo que hicisteis', han explicado que comenzaron a realizar sus parodias "por el fracaso": "Nos iba mal, estábamos en el teatro y no nos veía ni Dios. La intención era hacer vídeos que se movieran un poco en Facebook y hacer nombre para que la gente se animara a venir al teatro". El fenómeno creció y dio pie a más de 60 vídeos en su canal: "Nos da vergüenza cuando nos va bien. Cuando nos iba mal, lo decíamos todo el rato. Una vida alardeando de fracasos y el destino nos ha golpeado fuerte", han bromeado durante la entrevista.

"Lo que la gente no se plantea es que, al final, la 'cuñadez' es recíproca. Uno no es cuñado si no tiene un cuñado. Cuando dices: 'no, ese es un cuñado...' tú lo eres entonces también", ha teorizado Rober Bodegas. "¿Pantomima Full sería lo que es sin Albert Rivera y Forocoches?", ha replicado inmediatamente Javier Gallego. "Se supone que todos nuestros personajes son de Ciudadanos", ha sido la respuesta, entre risas, de Alberto Casado.

Tulsa y Antonio Tejero en 'la carnicería'

Nos despedimos con @TulsaMiren, gracias por haber compartido con nosotros estos 400 programas.



¡A por 400 más! pic.twitter.com/WKKJJu2VJ9 — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 22 de febrero de 2018

A la visita a la carnicería se ha sumado Tulsa, que ha presentado su nuevo trabajo ('Centauros') y ha sido la encargada de la banda sonora de la celebración. Mientras, el 'Debatuiter' ha repasado los principales titulares de prensa de la última semana –desde la puesta a la venta del Pazo de Meirás por parte de la familia Franco al himno español inventado por Marta Sánchez– con Marta Flich, Carlos Langa y The Real Mariano Rajoy

La víspera del 23F ha conllevado un invitado sorpresa: Antonio Tejero, que ha tomado el teatro para interrumpir cada vez que se utilizara la palabra "golpe" y también para, siguiendo la estela de Marta Sánchez, aportar su propia versión: "Una y grande / Dejémonos lo de libre para otra ocasión / ¡Viva la Inquisición! / Yugo y flechas / pues siempre es de derechas un buen español / como aquel de Ferrol / Habla en cristiano, la lengua de Cervantes / y la de Bertín, Rajoy y Paquirrín / No seas rojeras, marica o masón / lo de pedir perdón / solo lo hace un Borbón".