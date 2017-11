Carrère: "Una virtud del periodismo es que permite alejarse de uno mismo"

El escritor francés Emmanuel Carrère ha considerado hoy durante la presentación de su último libro, "Conviene tener un sitio adonde ir", que una de las virtudes del periodismo, que ve como una forma más de la literatura, es que permite a quien lo practica "alejarse de uno mismo".

Acompañado por el editor de Anagrama, Jorge Herralde, el autor de "El adversario" ha comentado que en la obra incluye una treintena de textos, escritos entre los años 1990 y 2015, en los que muestra su dominio de géneros como la crónica, el reportaje, el artículo de opinión o el ensayo, con un denominador común, el uso de la primera persona.

Tanto incluye una fallida entrevista a Catherine Deneuve, que acabó con una llamada telefónica de la actriz, como un viaje a la Rumanía post Ceaucescu en busca de las huellas de Drácula o su estancia en una de las cumbres de Davos junto al "hombre que susurraba a los presidentes".

Ha explicado que el uso de la primera persona le supone siempre un punto de partida, "una manera de hablar de uno mismo para llegar al mundo exterior" y ha aseverado que aunque hay quien lo ve narcisista y egocéntrico, "en realidad podría ser visto como un ejercicio de humildad, donde, en mi caso, no anuncio la verdad, sino lo que he visto y sentido".

Carrère ha desvelado que suele pasar entre dos y tres semanas para cada uno de sus reportajes y que durante la primera semana lo que hace es ver a gente que se le parece.

"Cuando hice el de Calais, un encargo, durante los primeros días vi a gente pro-emigrantes, de igual manera que en Turquía hablé primero con los intelectuales contrarios a Erdogan. Después el trabajo consiste en ir alejándose de lo que sería nuestra base natural y acercarse a gente que no tiene mis ideas ni comparte nada conmigo".

Asimismo, ha dejado claro que "en el periodismo no puede inventarse nada, hay un contrato tácito con el lector, y si hay algo que ficciono lo especifico porque el lector lo tiene que saber".

En este punto, ha afirmado: "tenemos que ser honestos con el material que tenemos".

"Pienso que podemos instaurar una relación honesta con la gente con la que hablamos, no quiero decir una relación complaciente, pero sí una relación en la que se intente hacer justicia con la persona, intentar comprenderla, aunque nos sintamos alejados", ha apuntado.

Sin embargo, ha reconocido: "no siempre conseguimos ser honestos, pero buscar la honestidad es un mínimo sindical que deberíamos tener los periodistas".

Preguntado por cómo ve la situación de Cataluña, ha dicho que "desde fuera vemos como si hubiera dos bandos, pero, honestamente, no hay ninguno que me sea el más próximo".

Por una parte, ve que hay gente que no se habla, y otros que se comunican entre ellos. "Si viniera a hacer un reportaje me miraría la diferencia que hay entre estas situaciones. Empezaría por aquí, por no tengo una opinión al respecto que me sea propia", ha apostillado.

Emmanuel Carrère ha dicho, además, que ve que hay dos soluciones que considera buenas, pero que son incompatibles como es "el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y la intangibilidad de las fronteras".

Respecto a la posibilidad de que Jean-Claud Romand, el asesino protagonista de "El adversario", salga de la cárcel próximamente, ha ironizado con que si lo dejan libre no irá "a la puerta a esperarlo", aunque no tendría inconveniente en reencontrarse con él si se lo pidiera, y tampoco ha obviado que ve con cierta regularidad al disidente ruso Eduard Limónov, protagonista del celebrado libro "Limónov".

Sobre él, ha indicado que no puede afirmar que sean amigos, pero sí que mantienen una relación cordial, aunque, añade: "me dice que si estuviera en el poder, como soy un escritor pequeñoburgués me haría fusilar".

En cuanto a si tiene preparada nueva novela, ha confesado que en estos momentos, como en otros de su vida, está "un poco parado" en este ámbito, pero no le preocupa, porque, mientras tanto, trabaja "como periodista".

"No soy capaz de forzar la situación porque el voluntarismo no me ha llevado nunca a ninguna parte", ha concluido.

Emmanuel Carrère participará esta noche en una de las "Conversaciones en La Pedrera" junto a la directora del diario Ara, Esther Vera.