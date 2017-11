'Los Chanclas' se reúnen en Huelva en torno al documental sobre su historia

El grupo 'No me pises que llevo chanclas' ha protagonizado esta noche un concierto en la Casa Colón de Huelva, precedido de la proyección de 'Por humor a la música'', un documental que recorre tanto su historia como la de los artistas que más han influido en los más de treinta años de carrera del conjunto.

Se trata de una de las actividades paralelas incluidas en el calendario del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, abierta con la proyección de un documental que indaga en lo que ocurrió hace 30 años en el rock español, cuando irrumpe la música con humor, ya que, hasta entonces, el rock y el pop era algo que surgía de las ciudades con temáticas muy urbanas.

Con bases de blues y rock, 'Los chanclas' implantaron el denominado "agropop", influidos por Kiko Veneno, Los Toreros Muertos o Siniestro Total, entre otros, de modo que "se ha hecho un documental que había que hacer, porque se ha contado mucho la historia del rock serio, pero no la de rock de comedia", ha dicho a Efe su director y guitarrista, Álvaro Begines.

El documental recoge los mejores momentos de dos conciertos celebrados por la banda en el Teatro Quintero de Sevilla en 2016, con testimonios de Kiko Veneno, Pablo Carbonell, Teo Cardalda o el vocalista de The Refrescos, Bernardo Vázquez.

En Huelva se ha visto con dos horas de espectáculo, ya que el propio documental se ha unido a un concierto posterior de la banda de Los Palacios en el auditorio sede del Festival Iberoamericano.

El vocalista del grupo, Pepe Begines, se ha felicitado del éxito de la iniciativa, recordando que "siempre hemos sido un grupo muy cercano a la gente, muy accesibles, y estoy contento de este suma y sigue que es el documental y que la gente lo vea y lo disfrute".

Ha dicho que, desde 'Y tú de quién eres...', sus admiradores han sido adoptando como suyas muchas de sus canciones, "y como dice Miguel Costa en el documental, al final lo que queda son las canciones, y tenemos el orgullo de tener muchas, y muchas de ellas muy populares, que la gente se ha hecho dueña de ellas, y las llama como quiere".

Ha asegurado, además, que volvería a revivir todo lo que ha vivido en estos más de 30 años de carrera, "con una ambición que no es mala, una codicia moderada", concluyendo con que "desde los 18 años me he dedicado a esto, y ahora, con 50, lo sigo haciendo, así que por algo será".

Formado en 1986 en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), se convirtió rápidamente en el grupo que más discos vendió en Andalucía, récord que alcanzó en 1990, con hitos como que en 1992 fue el único que repitió actuación en directo en la Expo'92 de Sevilla, el 11 de agosto y en la clausura, el 12 de octubre.