Chef Tsumura: Latinoamérica es fuente de inspiración para la gastronomía

Latinoamérica pasó de ser una región a la que no se miraba desde una "visión gastronómica" a una "fuente de inspiración" para grandes cocineros del mundo, considera el chef Mitsuharu Tsumura, cuyo restaurante, Maido, en Lima, ha sido elegido el mejor de América Latina este año.

"Latinoamérica está aportando muchísimo a la gastronomía mundial, en principio productos", dijo a en una entrevista con Efe este exponente de la cocina nikkei, que nació de la mezcla de la gastronomía japonesa y peruana.

"En Europa, en Asia, encuentras ajíes, encuentras papas, encuentras el cacao latinoamericano, encuentras frutas, paltas (aguacate)", y en esta región se comparten los insumos que pueden provenir del mar, la costa, la sierra y la selva.

Tsumura añadió que "para el mundo, por muchos años, Latinoamérica no fue un continente al cual se miraba con una visión gastronómica", pero resaltó que actualmente "los grandes cocineros y todos los cocineros del mundo están mirando a Latinoamérica como una fuente de inspiración".

"Están viajando muchísimo, yo creo que eso lo viven en Colombia, lo viven en Argentina, lo viven en Chile, lo viven en Perú, lo viven en México, en Brasil, teniendo esas personas de otros países que vienen a entender un poco lo que sucede acá, les despierta la curiosidad saber qué cosa es lo que pasa en América Latina y por qué nos hemos vuelto un continente tan fuerte a nivel gastronómico", agregó.

En ese contexto, defendió que todo esto "tiene que ver con la unión, con el trabajo en conjunto" que viene haciendo este sector.

"Ya es una realidad que encuentres platos latinoamericanos en Europa o en Asia y productos también. Así que esto recién empieza y hay mucho por hacer todavía, pero creo que vamos por buen camino", sentenció.

Y sobre el reto de Perú, que se mantiene al frente del listado de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, opinó que para este país y el resto de la región está "no solamente en trabajar en el tema de gastronomía de cara a restaurantes o lo que se sirve en una mesa".

"El reto está en lograr que el país y los países de América Latina en general (...) ya no tengan desnutrición, que no haya gente que muera de hambre, que los pescadores y los agricultores tengan una mejor calidad de vida; eso es lo que hay que hacer, no solamente a nivel de la cocina sino en los primeros eslabones de la cadena productiva", planteó.

Tsumura, que recientemente cumplió ocho años de trabajo en Maido, destacó el interés en general de los cocineros en "brindar felicidad".

"Hay como un común denominador en todos los cocineros, que es brindar felicidad a las personas, tratar de hacer con tu cocina algo que haga feliz a la gente", dijo, y añadió que en gastronomía nadie es mejor que nadie, ya que "cada uno tiene un estilo de cocina".

Celebró también que por quinto año consecutivo en Latinoamérica se premie la gastronomía.

"Lo más bonito es el hecho de juntarnos cocineros de todos los países y celebrar la cocina por unos días", afirmó a propósito de la gala de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica que se celebró anoche en Bogotá.

En esta celebración, dijo el chef de Maido, se reúnen "50 o más cocineros, cada uno con su filosofía, cada uno con su forma de ver las cosas, pero con un mismo norte".

Tsumura también dedicó unas palabras a su colega Carlos García, del caraqueño Alto Restaurante, que este año no clasificó para el listado de los mejores, y a quien definió como un "gran amigo", así como a los venezolanos en general.

"Tenemos mucha gente de Venezuela que ha llegado al Perú a trabajar", dijo el chef, y aseguró que no solo a Carlos García "sino a todo el pueblo venezolano se le quiere muchísimo y se le mandan buenas energías".