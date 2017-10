Chimamanda Ngozi: El feminismo no debe ser para nada solo una cuestión de mujeres

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi ha defendido hoy en Barcelona que el feminismo "no debe ser para nada solo una cuestión de mujeres", sino que ha considerado que debería incumbir a todos por igual, lo que comportaría que "la sociedad en su conjunto viviera más feliz".

En rueda de prensa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), donde esta noche ofrecerá una charla sobre los temas clave de su obra, desde el feminismo a la herencia del colonialismo en África o la cuestión de raza, Ngozi ha abogado para que el feminismo no sea solo académico "porque, si no, se convierte en algo exclusivo, por lo que me parece bien que esté en camisetas y canciones sin que por ello pierda fuerza y poder".

Autora de "Todas deberíamos ser feministas" (Literatura Random House), un texto cuyo título acabó estampado en camisetas de la marca Dior, que han vestido la cantante Rihanna o la actriz Natalie Portman, también ha visto como algunos de sus pensamientos han sido incluidos en canciones de Beyoncé.

La también novelista, que ha rechazado ser una activista porque su intención es "seguir viviendo, no morir por alguna causa", no cree que si el feminismo se generaliza vaya a perder fuerza, "para nada. Está bien que esté en todas partes, por doquier y en boca tanto de hombres como de mujeres más a menudo".

En este punto, ha argumentado que se trata "más que de una cuestión de argumentos, de una cuestión de cambios, de cómo se organiza un armario en casa, de cómo se está en una habitación, de cómo se establecen las relaciones o de si un hombre puede llorar o no, y si debe juzgársele por ello, o no".