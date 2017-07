Cientos de manifestantes en Pamplona contra el maltrato animal en sanfermines

Varios cientos de personas han participado hoy en Pamplona en una manifestación contra los espectáculos taurinos que tendrán lugar en los próximos sanfermines, una protesta que en tono festivo ha recorrido el centro de la ciudad y ha finalizado ante el monumento al encierro.

El acto ha sido organizado por el colectivo Libertad Animal Navarra, y él se han adherido "medio centenar de colectivos de tipo, especialmente animalistas, de todo el país", algunos de ellos presentes en la manifestación, donde se podían ver pancartas de Aranjuez, Bilbao y San Sebastián.

Entre las numerosas pancartas se podían leer lemas como "La tortura como diversión, la vergüenza de un pueblo", "No son tu juguete, sienten" o "Basta ya de maltrato animal", todas ellas encabezadas por la firmada por los organizadores, con el dibujo de un toro con la frase "No me dejes solo".

Los participantes han marchado por las calles de Pamplona en ambiente festivo, animado por una batukada, y mientras coreaban lemas en contra de la tauromaquia y del "maltrato animal".

Además, con la música de conocidas canciones sanfermineras, han cantado letras como "A San Fermín pedimos por nueva tradición, proteja a los toros dándoles su compasión", y "Uno de enero, dos de febrero (...) A Pamplona hemos de ir, a divertirnos sin sufrimiento, a Pamplona hemos de ir, la tauromaquia llega a su fin".

La marcha ha llegado finalmente ante el monumento al encierro, donde se ha leído un manifiesto en contra de los actos con toros y la tradición taurina en las fiestas.

Al respecto, en declaraciones a los periodistas, por Libertad Animal Navarra, José Javier Napal ha abogado por "abolir la tauromaquia" y ha deseado que actos como el de hoy "lleguen a la población. Esperamos que sea el principio del fin de la tauromaquia en Pamplona", ha dicho.

Sobre la tradición pamplonesa del encierro, con gran arraigo popular, Napal ha advertido que la protesta de hoy era contra las corridas de toros, aunque ha señalado que "una vez que acaben las corridas de toros, por efecto dominó creemos que se acabará todo lo relacionado con el maltrato animal y eso incluye el encierro".