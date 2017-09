Claire Foy será Lisbeth Salander en la nueva película de la saga Millennium

La actriz británica Claire Foy interpretará a Lisbeth Salander en "The Girl In The Spider's Web" ("Lo que no mata te hace más fuerte"), la nueva película de la saga de novelas criminales Millennium que dirigirá el uruguayo Fede Álvarez, informó hoy el medio especializado Deadline.

"No podría estar más emocionado por tener a Claire tomando las riendas de la icónica Lisbeth Salander", señaló Fede Álvarez.

El cineasta añadió que la actriz tiene un talento "increíble y excepcional" que "inyectará" una nueva y emocionante vida al rol de Salander.

Foy, que ha alcanzado la popularidad gracias a su papel como la reina Isabel II de Inglaterra en la serie "The Crown", se encargará del carismático personaje de Lisbeth Salander que en anteriores filmes interpretaron Noomi Rapace y Rooney Mara.

"Lo que no mata te hace más fuerte" será la segunda película que aborde el estudio Sony sobre la exitosa saga de novela criminal del escritor sueco Stieg Larsson tras "Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres" (2011), que dirigió David Fincher y que protagonizaron Daniel Craig y Rooney Mara.

Ahora Foy sustituirá a Mara, mientras que no se sabe nada de quién será el protagonista masculino.

Larsson escribió tres libros centrados en Lisbeth Salander: "Los hombres que no amaban a las mujeres", "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina " y "La reina en el palacio de las corrientes de aire".

Casi una década después de la muerte del escritor en 2004, David Lagercrantz retomó la saga con la novela "Lo que no mata te hace más fuerte" (2015) y acaba de publicar la continuación, "El hombre que perseguía su sombra".

Por el momento, el estudio no llevará a la gran pantalla la segunda y tercera novela de Millennium, sino que saltará directamente a "Lo que no mata te hace más fuerte".

Al margen de Sony, la trilogía original llegó a la gran pantalla a través de tres películas suecas de 2009 protagonizadas por Noomi Rapace.

Álvarez firmará junto a Steven Knight y Jay Basu el guion de este nuevo largometraje, cuyo estreno está previsto para el 19 de octubre de 2018.

El realizador uruguayo es uno de los nombres emergentes en Hollywood gracias a "No respires" (2016), un filme de terror que, con solo 10 millones de dólares de presupuesto, recaudó en todo el mundo más de 150 millones y recibió, además, el aplauso de la crítica.

Previamente, Álvarez había dirigido "Ataque de pánico" (2009), un cortometraje de ciencia-ficción rodado con 300 dólares que causó sensación en internet, y "Posesión infernal" (2013), el "remake" de la cinta de 1981 de Sam Raimi.