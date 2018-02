Coixet, con ocho Goyas en su carrera: "Hay que estar empezando siempre"

La directora catalana Isabel Coixet, que esta noche se ha convertido en la mujer con mayor número de premios Goya en la historia del galardón al conseguir tres por "La librería", que se suman a los cinco obtenidos a lo largo de su carrera, ha dicho hoy que "hay que estar empezando siempre".

Emocionada, cansada, con hambre y un tanto en shock porque "su cabeza" ya le había dicho que era "la noche de 'Handia', Coixet ha comentado que ese es un mensaje que ha transmitido a "los Javis" (Javier Calvo y Javier Ambrossi, con los que competía por el mejor guion adaptado), a Carla (Simón) y a Laura Ferrés, autora del corto ganador "Los desheredados".

La directora de "Nadie quiere la noche" y "La vida secreta de las palabras" se ha reído de que al año que viene tendrá que pagar una apuesta: "Si me daban estos tres Goyas, dije que vendría en pijama" a la próxima gala de los Goya.

Una apuesta que ha venido después de que publicara un artículo los últimos días en los que proponía a las mujeres acudir en pijama y zapatillas a la fiesta, como modo de reivindicar la igualdad femenina.

"Entiendo lo importante de hacer algo viral y propuse lo del pijama, pero salvo Leticia Dolera no hubo quorum", dice la directora.

"Los cambio de verdad no se dan desde una ceremonia, están en el día a día. Nos falta mucho, empezando por lo salarial, pero me da pudor venir aquí a reivindicar, o lo hago desde el humor y como algo ligero o no me gusta".

A pesar de ello, se ha prestado a opinar que "aunque muchas mujeres están en contra de las cuotas, y mucha gente cree que son paternalistas, creo que como reparación histórica de desigualdades que han existido deberían, durante un tiempo, existir esas cuotas".

Está muy orgullosa de que "La librería" haya conectado con el público, pero su cabeza "está ya reescribiendo otra cosa, ya estoy en otra batalla".

Le encantan los premios pero, "no los esperaba": "les he dicho a los actores que no nos los iban a dar; bueno, el de guion adaptado sí, o 'los Javis' o yo".

En cualquier caso, afirma, "los titulares me resultan aburridos. El otro día me dieron el premio Mujer Hoy y se me ocurría es mejor ser mujer hoy que pulpo mañana. Catalana, pues sí, española, pues sí, de Gracia, pues sí, paellera mayor también", ha bromeado.