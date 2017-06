El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura

La intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno Mansilla, ha ganado el Premio FAD de Arquitectura 2017, según ha informado hoy la asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y del Diseño, que concede el galardón.

El jurado ha valorado que el proyecto "resuelve con elegancia una condición múltiple: proveer un espacio dedicado a la muestra de obras de grandes dimensiones de las Colecciones Reales, involucrar al presente en la serie histórica de ampliaciones del Palacio Real, y construir un basamento de escala urbana bajo la ciudad de Madrid vista desde su acceso suroeste.

El resultado es "una arquitectura monumental y sobria que, con ausencia de lirismo, ofrece una especialidad rotunda, libre de pormenores, de factura precisa y emocionante".

El Premio FAD de Interiorismo ha recaído en la obra "Pontejos 9", de los arquitectos Victoria Acebo y Ángel Alonso, que constituye "una obra de rehabilitación integral que trabaja tanto en el plano material como en la dimensión intangible de la memoria de Madrid".

Según el jurado, "va más allá de la mera incorporación de un viejo edificio de viviendas en el mercado inmobiliario: ofrece una práctica alternativa que supera el imaginario de la pragmática presupuestaria y reivindica el valor de la cultura como intérprete de lo existente".

El Premio FAD de Ciudad y Paisaje 2017 ha sido para la rehabilitación del Parque de Joan Oliver de Badia del Vallès (Barcelona), del arquitecto Claudi Aguiló y el ingeniero industrial Albert Domingo.

El jurado ha destacado que "la principal intervención sobre este parque existente está bajo tierra, es decir, no se ve, aunque soluciona las constantes inundaciones que sufría el espacio antes de su rehabilitación".

Las Columnas Conmemorativas de los 30 años de la reconstrucción del pabellón alemán en Barcelona se ha llevado el premio FAD de Intervenciones Efímeras.

El jurado ha valorado que aquí se ha "reconstruido y dignificado con materiales reciclados uno de los elementos básicos de la arquitectura, logrando un rico diálogo de opuestos".

El Premio FAD Internacional ha sido para la obra Jardin Niel, en Toulouse (Francia), un proyecto que "no solo consigue secuenciar distintas experiencias espaciales en un recinto de grandes dimensiones, sino que actúa como soporte de los distintos recorridos como protección de los restos arqueológicos existentes y como base de los distintos tipos de vegetación".

Por último el Premio FAD de Pensamiento y Crítica lo han ganado, ex aequo, las publicaciones "Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea" y "After belonging: The objects, spaces, and territories of the ways we stay in transit".