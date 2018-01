Comienza en Los Ángeles la 75 edición de los Globos de Oro

La gala de la 75 edición de los Globos de Oro, los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), comenzó hoy en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

El comediante Seth Meyers es el maestro de ceremonias de una gala que ha estado precedida por una protesta en la alfombra roja contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

Meryl Streep, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jessica Biel, Justin Timberlake, Catherine Zeta-Jones, Dakota Johnson, Emma Watson y los niños de la serie "Stranger Things" fueron algunos de los artistas que, inspirados por el movimiento "Me Too", desfilaron de negro para denunciar las agresiones sexuales en el mundo del espectáculo.

Esta acción de protesta se unió al a los esfuerzos de la iniciativa "Time's Up" (Se acabó el tiempo"), que promovida por estrellas del cine y la televisión lanzó recientemente un fondo de defensa legal destinado a ayudar a mujeres a defenderse de posibles abusos sexuales en el entorno laboral.

La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones, mientras que "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" cuentan con grandes opciones también, con seis candidaturas, respectivamente.

En los apartados televisivos destaca "Big Little Lies", protagonizada por las nominadas Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Laura Dern, con seis candidaturas.

Además, la polifacética Oprah Winfrey recibirá el galardón honorífico Cecil B. DeMille.

Penélope Cruz, Ricky Martin, Salma Hayek, Édgar Ramírez, Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot, Emma Stone, Angelina Jolie, Halle Berry, Greta Gerwig, Sharon Stone, Seth Rogen, Chris Hemsworth, Alicia Vikander, Emma Watson, Emilia Clarke, Kit Harington, Jennifer Aniston y Helen Mirren, entre otros, figuran entre los artistas que presentarán y entregarán los galardones.