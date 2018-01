Las mesas del Congreso y el Senado determinarán cómo se elegirá la cúpula de RTVE

Las mesas del Congreso y del Senado serán las que determinen el método de elección del presidente y del Consejo de Administración de RTVE, quienes decidirán si será necesario un concurso público o bastará con el acuerdo político.

Las mesas del Parlamento se pronunciarán al respecto una vez reciban un nuevo informe jurídico de los letrados del Congreso, que tienen que interpretar la ley de elección de cargos de la radiotelevisión pública aprobada el pasado septiembre.

Y lo harán después de que el grupo de trabajo de RTVE en las Cortes, que se ha reunido hoy en el Congreso, no haya sido capaz de ponerse de acuerdo para elaborar el reglamento del concurso público.

"Las mesas del Congreso y del Senado van a decidir a través de un informe de recomendación de los letrados cuáles son los caminos a seguir", ha explicado la diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, tras la reunión de ese grupo.

La reforma de la ley de elección de cargos de RTVE, aprobada en septiembre, fija que las Cortes debían poner en marcha el sistema del concurso público en tres meses (la fecha límite era el 31 de diciembre, pero los letrados permitieron que se extendiera ese plazo).

De no consensuarse ese concurso, la Ley estipula que los grupos elegirán a los máximos responsables de la radiotelevisión pública "con arreglo al procedimiento vigente", es decir, sin el requerimiento del concurso y exclusivamente mediante acuerdo político.

Ahora, está en manos de las mesas del Congreso y del Senado decidir cómo se desbloquea la aplicación de la Ley y, por tanto, el mecanismo por el que se elige a la cúpula de RTVE.

El diputado socialista José Miguel Camacho ha destacado que RTVE "no puede seguir ni un día más en la situación que está", por lo que considera necesario que las mesas se pronuncien para poner en marcha la renovación de su cúpula: "El concurso público no puede ser una excusa para no renovar el Consejo".

Tanto desde Podemos como desde Ciudadanos ven "muy difícil" que las mesas vayan a optar por el concurso, ya que el PP y el PSOE cuentan con la mayoría en ellas.

"Es muy difícil conseguir que el bipartidismo saque las zarpas de la televisión pública y permita que los miembros del Consejo de Administración y el presidente de la corporación sean elegidos por concurso público", ha denunciado el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz.

"Denunciamos una absoluta falta de voluntad política por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que en nuestra opinión no han querido en ningún momento que haya un concurso público y sí un reparto de cargos, que es lo que siempre ha hecho el bipartidismo: decidir en los despachos quién preside", ha aseverado Vera.

Díaz ha afirmado que Ciudadanos y Podemos han puesto encima de la mesa del grupo de trabajo de RTVE dos propuestas de concurso público, aunque no han logrado el respaldo de los grupos.

La política de Unidos Podemos ha lamentado que no se haya aprovechado la "oportunidad de oro" de elaborar un concurso público que garantizara "la independencia, la pluralidad y la buena práctica periodística en RTVE".

Las mesas de Congreso y Senado no tienen un plazo determinado para pronunciarse sobre el mecanismo de elección de cargos en RTVE y Vera ha pedido que no se dilate el proceso, de manera que la renovación de la cúpula no se extienda hasta que se termine el mandato del actual presidente, José Antonio Sánchez.