Cristina López Barrio crea con "Niebla en Tánger" una metanovela "alimaña"

"Cotidianeidad en los parques", de Cortázar, fue "el fogonazo" y una idea "devoradora" se apoderó de ella como "una alimaña", por eso Cristina López Barrio, flamante finalista del Premio Planeta, "no puede estar más feliz" de haber acabado su "metanovela" "Niebla en Tánger" con tan buen resultado.

La madrileña (1970) es abogada, especialista en Propiedad Intelectual, pero desde 2010, año de su debut con "La casa de los amores imposibles", su vida es la literatura; "no obstante a veces echo de menos el derecho; siempre he sido muy idealista y la idea de preparar la defensa de alguien me sigue atrayendo mucho", explica en una entrevista con EFE.

Con la novela ganadora ha hecho un ejercicio de metaliteratura y "la alimaña" que acecha en la idea de que un personaje encuentre la explicación de lo que le ocurre en una novela la devoró "como un fuego" durante el proceso de creación, cerca de un año.

"No me soltó hasta que no la escribí", asegura remedando lo que decía el argentino.

Pero no es la única influencia, porque a ese juego de la novela dentro de la novela, suma lo que propone Oscar Wilde en "La decadencia de la mentira", es decir, "la creación literaria como generadora de vida propia", así como la tragedia griega, de la que se declara amante devota.

La historia con la que se ha alzado con el premio finalista de entre 634 manuscritos es "muy cercana emocionalmente" a ella.

Nunca se había presentado al Premio Planeta y no escribió esta novela pensando en ese galardón, dotado con 150.250 euros, sino en desarrollar la historia que le bullía en la cabeza desde hace tiempo y para la que "solo" le faltaba "el escenario".

El pasado verano fue junto a su marido y su hija, de 14 años, a Marruecos y visitó Tánger, donde había ido por primera vez con 20 años.

"En aquel entonces fui con una amiga y fue mi primer viaje sin padres. Todo me fascinaba. Me pasó lo que a mi protagonista, Flora, que vuelve 20 años después a Tánger, ya siendo otra persona, habiendo vivido y con experiencias importantes", relata.

Su libro comienza con una mujer, Flora Gascón, que en diciembre de 2015 amanece junto a un hombre del que solo le quedará un "dato", un libro que éste se deja en la habitación.

En la novela que encuentra Gascón se relata la historia de Paul Dingel, desaparecido en diciembre de 1941 en el puerto de Tánger.

"La novela es un viaje de la protagonista, Flora, en busca de la autora del libro que ha encontrado, que se titula 'Niebla en Tánger', y del misterio de su amante de una noche, como antídoto a una vida monótona junto a un marido con el que solo hay fronteras".

Es, precisa, una novela circular, en la que se cierra una búsqueda dentro de otra novela y a la vez un viaje al fondo de ella misma.

López Barrio trabaja primero la estructura y luego los personajes, a los que dota, por secundarios que sean, de una historia, de una vida, tienen voz propia, explica.

"Niebla en Tánger" es un viaje pero también "un misterio detectivesco", narrado en unas 250 páginas, que cuando aparezcan en forma de libro -dentro de un par de semanas- le gustaría que estuviera ilustrado con alguna de las muchas fotografías de mujeres bereberes que ha visto

Es su primera novela en la actualidad y le ha gustado abandonar "las sombras" de los siglos anteriores y ha decidido contar la historia en tercera persona cuando es Flora la protagonista y en primera cuando es el relato de la novela que se encuentra.

Está "feliz", repite, por haber recibido el premio "a la primera" y aunque no sabe aún que hará con su dotación: "Esto siempre viene fenomenal. Me encantaría que fuera para ahorrarlo y, de hecho, estamos buscando casa, así que será para eso", adelanta riéndose.