Dan Brown se mantiene como favorito de los lectores

"Origen", el superventas de Dan Brown, sigue una semana más como favorito de los lectores, aunque va cediendo el puesto número uno a obras como "La Herida" de Jorge Fernández Díaz en Argentina; o "La última raya" de Javier Jorge en España

En las estanterías de no ficción, sigue como número uno en Estados Unidos y Reino Unido el controvertido Fire and Fury", del periodista Michael Wolf y en el que disecciona los primeros meses de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Mein Herz in zwei Welten - Jojo Moyes (Wunderlich)

2.- Olga -Bernhardd Schlink (Diogenes)

3.- Die Ermordung des Commendatore - Haruki Murakami (DuMont)

4.- Tyll - Daniel Kehlmann (Rowohlt)

No ficción:

1.- Ein Leben ist zu wenig -Gregor Gysi (Aufbau)

2.- Die Kunst des guten Lebens - Rolf Dobelli (Piper)

3.- Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen - Axel Hacke (Kunstmann)

4.- Der Schattenkrieg - Ronen Bergman (DVA)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

4.- "El puñal" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

No ficción:

1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo)

2.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

3.- "Un líder en vos" - Isela Costantini (Sudamericana)

4. "Educar para sentir, sentir para educar" - Pilar Sordo (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Mais Escuro. Cinquenta Tons Mais Escuros Pelos Olhos de Christian - Volume 2" - E. L. James (Intrínseca)

2.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

3.- "Me chame pelo seu nome" (intrínseca)

4.- "O Homem Mais Feliz da História" - Augusto Cury (Sextante)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

3.-"O Livro de Jô Uma Autobiografia Desautorizada - Volume 1" - Jô Soares e Matinas Suzuki Jr (Companhia das Letras)

4.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)

2.- "La transparencia del tiempo" - Leonardo Padura - (Planeta)

3.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random)

4.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

No ficción:

1.- "Las horas más oscuras" - Anthony McCarten - (Planeta)

2.- "La bailarina de Auschwitz" - Edith Eger - (Planeta)

3.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta)

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor)

2.- "El día que se perdió el amor" - Javier Castillo (Suma)

3.- "El fuego invisible (Premio Planeta 2017)" - Javier Sierra (Planeta)

4.- "Historias de un naufrago hipocondriaco" - Defreds. Jose A. Gómez Iglesias (Espasa)

No ficción:

1.- "En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras" (Espasa)

2.- "Las recetas de adelgazar para siempre" - Ángela Quintas (Planeta)

3.- "El poder del ahora: una guia para la iluminacion espiritual" - Eckhart Tolle (Castellano)

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn (William Morrow)

2.- "Beneath a Scarlet Sky" - Mark Sullivan (Lake Union)

3.- "Ready Player One" - Ernesto Cline (Broadway)

4.- "Little Fires Everywhere" - Celeste Ng (Penguin)

No ficción:

1.- "Fire and Fury" - Michael Wolf - (Henry Holt)

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

3.- "Sapiens" - Yuval Noah Harari (Harper)

4.- "Grant" - Ron Chernow (Penguin)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse t.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)

2.- "L'amie prodigieuse t.3; celle qui fuit et celle qui reste" - Elena Ferrante (Gallimard)

3.- "Couleurs de l'incendie" - Pierre Lemaitre - (Albin Michel).

4.- "Dragon ball super t.3; le plan 'zero humain'" - Akira Toriyama y Toyotarô (Glenat)

No ficción:

1.- "Les intouchables d'etat; bienvenue en macronie" - Vincent Jauvert (Robert Laffont)

2.- "Et vous avez eu beau temps ? la perfidie ordinaire des petites phrases" - Philippe Delerm (Seuil).

3.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)

4.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Il morso della reclusa" - Fred Vargas (Einaudi)

2.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori)

3.- "Follia maggiore" - Alessandro Robecchi (Sellerio)

4.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi)

No Ficción:

1.- "Il fascismo eterno" - Umberto Eco (La nave di Teseo)

2.- "La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo" - Umberto Galimberti (Feltrinelli)

3.- "Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale" - Massimo Recalcati (Cortina Raffaello)

4.- "L'ordine del tempo" - Carlo Rovelli (Adelphi)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Cura Mortal" - James Dashner (Vergara & Riba)

3.- "Mi negro pasado" - Laura Esquivel (Suma)

4.- "Mas oscuro. Cincuenta sombras mas oscuras contada por Christian" - E.L. James (Grijalbo)

No ficción

1.- "Patria 1 de la revolución de Ayutla a la guerra de reforma 1845-1858" - Paco Ignacio Taibo (Planeta)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

3.- "Querido dinero. te odio y te quiero" - Fernando Ruiz, Marcelo Romo, René Cárdenas, Mauricio Mastropiero (Planeta)

4.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

Fuente: Librería El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)

2.- "Sonata em Auschwitz" - Luize Valente (Saída de Emergência)

3.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora)

4.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora)

No ficción:

1.- "A Arte Subtil De Saber Dizer Que Se Foda" - Mark Manson (Desassossego)

2.- "Colesterol - Mitos e Realidade" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

3.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates)

4.- "Uma Farmácia Natural em Sua Casa" - Lisa Joanes (Manuscrito Editora)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Life of Crime" - Kimberley Chambers (HarperCollins)

2.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press)

3.- "I'll Keep You Safe" - Peter May (Riverrun)

4.- "Eleanor Oliphant Is Completely Fine" - Gail Honeyman (HarperCollins)

No ficción:

1.- "Fire and Fury" - Michael Wolff (Little,Brown)

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane)

3.- "Women & Power: A Manifesto" - Mary Beard (Profile)

4.- "Recovery" - Russell Brand (Bluebird)

Fuente: The Sunday Times.