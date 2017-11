Dani Rovira y Martínez Lázaro, el reencuentro tras la saga "Ocho apellidos"

A la espera de que se concrete o no una posible tercera parte de la taquillera saga de los "Ocho apellidos", el director Emilio Martínez Lázaro y el actor Dani Rovira se han reencontrado gracias a "Miamor perdido", una comedia romántica "con mucho canalleo" que están rodando estos días en Madrid.

A ellos se ha unido Michelle Jenner, todo un descubrimiento para la comedia, según su director: "Ya sabíamos que Dani era un gran cómico, pero ahora he descubierto a Michelle; es fantástica, ha superado todas mis expectativas", ha señalado a Efe.

El guion parte de un encargo que Martínez Lázaro le hizo a su hija Clara y a Miguel Esteban. La premisa era escribir algo pensado especialmente para Rovira, la historia de un monologista que empieza desde abajo y que de un día para otro se hace famoso.

"El personaje tiene que ver con él, pero que nadie espere ver al Dani Rovira de los monólogos, entre otras cosas porque los monólogos están escritos por Miguel Esteban, a su estilo, no al de Dani", advierte el director de otras comedias taquilleras como "El otro lado de la cama".

Si "Ocho apellidos vascos" respondía a la fórmula "comedia romántica + tópicos regionales", ésta es una "comedia romántica en estado puro", eso sí, con personajes algo excéntricos y singulares.

"Olivia es escritora y actriz, y se dedica al teatro de la crueldad, en plan independiente, muy intenso y dramático", explica Jenner, "pero se cruza con Mario, que se dedica a los monólogos, un estilo opuesto".

Según Rovira, la película cuenta "lo que es una relación entre personas que ya no son chavales, cuando cada uno ha sufrido una infidelidad o un abandono o un desenamoramiento y aunque se enamoran y se quieren, tienen miedo de sufrir otra vez".

El actor y monologuista, que también ha rodado este año la adaptación del cómic "Superlópez", dirigida por Javier Ruiz Caldera y que se estrenará en 2018, define "Miamor perdido" como "una comedia romántica políticamente incorrecta, con humor negro y mucho canalleo".

"En estos tiempos de lo políticamente correcto, de piel fina, que parece que todo ofende, y que la comedia y la sátira están relegadas al ostracismo, esta película me parece muy valiente, y que quien se quiera ofender que se ofenda", señala Rovira, que en varias ocasiones ha estado en la diana por sus comentarios en Twitter.

"Es muy complicado. Al final crece un miedo. Si eres popular, cómico y comprometido, tienes todas las papeletas, y acaba habiendo un poco de autocensura, aunque no debería", reconoce. "Las redes sociales son una herramienta muy bonita para informar, crear y construir, pero muchos las usan para lo contrario", lamenta.

En cuanto al "Miamor" del título, es en realidad el nombre del gato callejero que adoptan juntos y que el día que se separan también desaparece, o al menos eso parece.

El rodaje comenzó a finales de octubre y se prolongará hasta principios de diciembre. Salvo algunos exteriores en el País Vasco, casi todas las escenas se filmarán en Madrid. La de hoy tiene lugar en el antiguo Cine Bogart, ahora reconvertido en pequeño teatro.

La producción corre a cargo de Sony Pictures, Impala y Caos Films, en asociación con RTVE.

"No me voy a quedar toda la vida con (Paolo) Vasile", señala Martínez Lázaro, preguntado por la ausencia en este proyecto de Telecinco Cinema, sus socios en "Ocho apellidos vascos" y "Ocho apellidos catalanes".

"Ya volveré con ellos para la tercera", agrega el director madrileño, aunque ha precisado que por el momento no hay nada.

"No hay nada porque no hay un guion. Nos hemos llegado a reunir todos los meses en Telecinco y estas reuniones siguen siendo cotidianas, pero no hemos llegado a encontrar la historia", dice.

En ese sentido, asegura tener claro que no quiere hacer "otra cosa regionalista".

"Me parecería ridículo", apunta. "Con el País Vasco y con Cataluña tenía su sentido, pero ahora otra provincia, no. Estamos buscando otra historia con los mismos personajes, seguro que la encontraremos y haremos la película".