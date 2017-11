David LaChapelle fotografía "el paraíso" en dos volúmenes

El fotógrafo estadounidense David LaChapelle representa su particular versión del "paraíso", onírica y surrealista, en sus dos nuevos libros: "Lost + Found. Part I" y "Good News. Part II", que clausuran una antología de cinco tomos donde recopila sus más de 30 años de carrera tras el objetivo.

LaChapelle convierte en sirena a Katy Perry, Michael Jackson descansa en brazos de Jesucristo o Julian Assange, fundador de WikiLeaks, porta en sus manos una esfera de luz en el paraíso personal de David LaChapelle, quien ha vuelto a poner frente a la cámara a personajes del espectáculo y de la actualidad política.

Editados por Taschen en formato XXL, sendos libros reflejan la mirada del artista desde sus primeros años de carrera en 1983 hasta 2017.

"Estos dos libros son realmente lo más especial que he hecho nunca", aseguraba LaChapelle, el pasado octubre, durante la firma de ejemplares en la tienda que la editorial alemana tiene en Bruselas.

"Se me ocurrió pensar cómo sería el paraíso, e intenté fotografiar esas ideas", explicaba el fotógrafo, quien ha recopilado imágenes antiguas y creaciones más recientes.

Una serie de imágenes de aviones estrellándose en nubes de color pastel, escenas retro futuristas, paisajes industriales construidos con botellas de plástico, cables y pajitas, e incluso composiciones inéditas de la última década, como el Dios del mar, representado por el rostro del bailarín ucraniano Sergei Polunin, teñido de azul y con corona de flores.

Un LaChapelle surrealista que convive con el realista de sus primeros trabajos, con 17 años, para la revista Interview, retratos en blanco y negro o escenas desenfocadas de la década de los años 80, cuando entra en contacto con personajes famosos como las cantantes Eartha Kitt o Janet Jackson, por mediación del artista plástico Andy Warhol.

"Casi parece una recopilación de diferentes fotógrafos, no sabes lo que hay en la próxima página, pero el conjunto tiene claramente una narración", afirma el autor, que ofrece en ambos tomos una versión del cielo muy alejada de la tradicional.

La reflexión del paraíso como "una idea" que "todos tenemos dentro de nosotros" ha llevado al fotógrafo a mostrar también la cara menos amable del Edén, representada con escenas de guerras modernas, rostros rotos de muñecos de cera o un "Ícaro" alado estrellado en un vertedero de ordenadores y televisores.

Conceptos que parecen culminar con la cantante y actriz Miley Cyrus, quien protagoniza portada, contraportada y páginas finales del primer volumen y cuarto de la pentalogía: "Lost + Found" con dos desnudos integrales, uno cubierto de purpurina en tonos pastel, y otro en el que aparece en una celda, de rodillas, suplicando hacia una ventana iluminada.

Imágenes que, como indican sus títulos, hablan de una "prisión" construida en "la propia mente".

"Elijo los títulos con mucho cuidado, es la única vez que desmenuzo el significado de algo", como en "'Lost and Found' (perdido y encontrado) que puede significar muchas cosas: estuve perdido una vez, y ahora me he encontrado", precisa LaChapelle.

La narración continúa en "Good News", la segunda parte de la obra, donde los ambientes industriales y de ciudad desaparecen para dar paso a recreaciones de escenas religiosas, en su mayoría bíblicas, que transcurren en la naturaleza salvaje de Hawai.

El cantante de rap Tupac Shakur, asesinado en 1996, aparece desnudo, con la cintura cubierta por una túnica y un halo dorado tras la cabeza. Páginas después, Paris Jackson, hija de Michael Jackson, posa también con una aureola brillante, mientras su padre camina de la mano de la Virgen en la hoja siguiente.

Mesías salidos de la sociedad del espectáculo, pastores y ángeles caídos en medio de la jungla pasan a formar parte del universo onírico de LaChapelle, donde contrariamente a la idea tradicional del paraíso, la muerte tiene una fuerte presencia, con imágenes como un velatorio sobre el que aparecen escritos los versos de "Song of Myself", del poeta Walt Whitman.

El fotógrafo repite esa idea del Edén o la cárcel mental con piezas como "Autorretrato como una casa" (2013), una composición de 8 imágenes que representa distintos sentimientos a través de habitaciones donde habitan el "amor incondicional", la "lujuria" o "el conocimiento y el envejecimiento".

"No creo que haya trabajado tan intensamente en otro proyecto como lo he hecho con estos dos libros", asegura LaChapelle, quien ha creado su propio paraíso porque "una vez fotografías algo, pasa a existir", concluye.