Deep Purple actuará en Barcelona, Madrid y Barakaldo en su gira de despedida

La mítica banda británica de rock duro Deep Purple actuará en tres ciudades españolas en su gira de despedida, concretamente el 30 de junio en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo, el 1 de julio próximo en el Rock Fest de Barcelona y el 2 de julio en el Wizink Center de Madrid 2.

La banda, integrada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse y Don Airey, de la popular y legendaria "Smoke on the water", cuyas 13 notas centrales se sabe todo aquel que ha tenido una guitarra en su mano, publicará en enero su último disco, "inFinite", que dará nombre a la gira de despedida: "InFinite The Long Goodbye Tour".

En el último año, los Purple se han movido progresivamente hacia nuevas áreas ajenas al rock duro, atrayendo el interés de fans que no habían nacido cuando la formación dominaba el mundo de la música con títulos como "In Rock" (1970), "Machine Head" (1972) y "Made In Japan" (1973).

La nueva hornada de fans se ha subido al tren Purple especialmente con la nueva edición de "Now what?!", número uno, disco de oro y superventas en todo el mundo, con más de medio millón de copias vendidas y más de un millón de entradas para sus conciertos desde que se publicó.

Los lanzamientos videográficos de "From the Setting Sun in Wacken" y "To the Rising Sun in Tokyo" alcanzaron el mismo día los puestos 1 y 2 en las listas de vídeos musicales de Reino Unido, prueba de la fascinación que los conciertos de la banda producen en su público.

Las entradas para los conciertos de Deep Purple en Barakaldo y Madrid ya están disponibles a través de la red de Ticketmaster (Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes) y en RocknRock.