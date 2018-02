Delicadeza y radicalismo de la moda panameña escala frontera en EE.UU. y Europa

Los productos textiles, orfebrería y calzados con toques creativos diseñados por manos panameñas, tienen su mayor demanda en los mercados de Europa y Estados Unidos debido a su calidad y variables innovadoras, expresaron hoy autoridades y mentes maestras del arte en la capital de Panamá.

La directora de Servicios al Comercio de Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Angélica Lam, explicó a Efe durante el lanzamiento de la II versión de "Panamá Diseña", que los emprendedores han ganado terreno en esos destinos por sus obras sofisticadas.

Aunque solo el 1 por ciento de ese sector es exportable, Lam consideró que la cultura y la calidad arraigada a los productos es la clave para triunfar en las ciudades más vanguardistas, donde la moda es el principal factor de su economía.

La vicealcaldesa capitalina, Raisa Banfield, comentó durante la conferencia que la exposición consolidará la plataforma de talentos del país, en la que muchos ven oportunidad de exportar mercancías a otras áreas.

"Por muchos años la moda se vio como algo trivial y superficial que solo podría ser adquirida por una sociedad elitista, pero va más allá, es una expresión de la vida que se puede usar y que las mismas contienen multicuturalidad por nuestra historia", relató.

En el lugar se realizó una muestra con protagonistas del evento, una de ellas fue la diseñadora de joyería artesanal, Melissa Dimov, quien contó a Efe que tiene cuatro años que se dedica a hacer piezas originales con materiales reciclables, plata y oro laminado.

Aunque comenzó como un pasatiempo, Dimov señala que la cultura y la inspiración mueven la capacidad para originar diseños que son gustados por la población

"Me inspiro en la naturaleza, uso varias técnicas y no me limito a un solo material; además fusiono mis obras con la esencia de las capitales de Argentina y España, lugares donde viví", mencionó.

Entre tanto, los creativos Tomás Koltán, Guy Ourfali, fundadores de Papaupa, detallaron a Efe que están envueltos en crear una voz dirigida a las tendencias de la moda urbana, donde los mensajes radicales y revolucionarios empapen el sentir de jóvenes y adultos.

"Diseñados, confeccionamos, no es simplemente tomar un producto e imprimirlo, situamos nuestra opinión del mundo a la sociedad, eso hace que la ropa lleve mensajes que impacten", declaró Koltán.

Sostiene que aunque la ropa es de alta calidad, tratan de generar impacto con lemas agresivos o burlescos, vinculándolos con eventos o situaciones humanas.

A la feria que se efectuará el 21 de marzo, contará con más de 40 expositores que se congregaran en un hotel del conjunto monumental del Casco Antiguo de la capital panameña.

La actividad, de un solo día, es organizada por la agencia Panamá Talents y cuenta con el apoyo la Cancillería panameña, del Municipio de Panamá y de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

Además, se recibirán delegaciones comerciales de varias embajadas acreditadas en Panamá, donde estarán compradores y empresarios de la Zona Libre de Colon.