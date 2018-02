Demi Lovato actuará en España el próximo mes junio

Demi Lovato, artista estadounidense multiplatino, ha anunciado hoy que actuará en Barcelona y Madrid los días 21 y 22 de junio, respectivamente, con motivo de su tour europeo "Tell Me You Love Me World Tour".

La gira, compuesta por 14 conciertos que pasarán por las principales ciudades europeas, comenzará el 28 de mayo en Amberes (Bélgica) y terminará el 27 de junio en Bolonia (Italia), ha confirmado la organización en una nota de prensa.

Demi Lovato (Albuquerque/EE.UU., 1992) se ha situado en lo más alto de las listas mundiales gracias a su single "Sorry not Sorry", con más de 500 millones de reproducciones en plataformas de streaming, y actualmente figura como doble platino y número 1 en España junto a Luis Fonsi con el tema "Échame la culpa".

Asimismo, la artista acumula ya 13 millones de reproducciones del documental "Simply Complicated", que trata su pasado tumultuoso y su lucha personal con las drogas y que se lanzó siguiendo a la publicación de su último álbum de estudio, "Tell Me You Love" (2017).

Las entradas, a un precio de 50 euros más gastos, estarán disponibles desde el próximo 15 de febrero a las 10.00 horas en la preventa exclusiva de Live Nation o desde el día 16 a las 10.00 horas en los puntos de venta oficiales vinculados a esta promotora.