Depeche Mode repasará casi cuatro décadas de carrera en el Mad Cool 2018

Depeche Mode repasará sus 37 años de carrera en el festival Mad Cool 2018, que ya ha anunciado participantes como Massive Attack, Queens Of The Stone Age, Future Islands, Real Estate, MGMT, Jack Johnson y Fleet Foxes.

En su larga trayectoria, la veterana banda británica referente en la evolución de géneros como la "new wave", el "synth pop" o el rock gótico ha vendido más de 100 millones de discos y recientemente ha publicado su decimocuarto LP ("Spirit", 2017).

Dave Gahan (voz), Martin Gore (guitarra y teclado) y Andy Fletcher (teclado) comenzaron su carrera en Basildon (Essex, Inglaterra) en 1980 con éxito, aunque el reconocimiento internacional le vino con un imaginario más oscuro y álbumes como "Music for the Masses" (1987) y "Violator" (1990) y canciones como "Just Can't Get Enough", "Never Personal Jesus" o "Enjoy The Silence".

Depeche Mode llegará a Mad Cool Festival 2018 embarcados en su Global Spirit Tour para ofrecer un concierto "tan intenso como emotivo en el que repasarán sus casi cuatro décadas de carrera", ha informado hoy la organización en una nota.

La de Depeche Mode es la más reciente de una larga tanda de confirmaciones diarias que arrancó el pasado 11 de noviembre y que continuarán hasta el próximo 4 de diciembre, con Queens Of The Stone Age, Future Islands, Real Estate, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes y Massive Attack entre los anunciados por el momento.

La tercera edición de Mad Cool, del 12 al 14 de julio de 2018, se celebrará en un nuevo espacio al norte de Madrid capaz de albergar hasta 80.000 personas por jornada, después del éxito de su última convocatoria, en la que reunió a un total de 135.000 personas y agotó entradas y abonos.