Año crucial de festivales con Depeche Mode, RHCP, Arcade Fire y Foo Fighters

La probable última temporada de festivales bajo el yugo del 21 % de IVA arranca hoy con perspectivas muy optimistas, al menos para algunos de los más grandes que agotaron abonos a meses de su celebración, y con Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Foo Fighters y Linkin Park en su cosecha.

Hasta el domingo y forzado por las diferencias con el ayuntamiento de Gandía, SanSan Festival abre fuego tras mudarse a un recinto mayor en Benicàssim (Castellón), el mismo del FIB y el Rototòm, con la música de Kaiser Chiefs, Leiva, Fuel Fandango, M-Clan y... ¡Los del Río!

Del 27 al 30 de abril, Villarobledo (Albacete) acogerá una cita más de Viña Rock, el cuarto por asistencia, con las voces contestarias de Riot Propaganda ("la banda de Pablo Iglesias", les llaman), Soziedad Alkoholika, Txarango y Def Con Dos.

La desconvocatoria del SOS 4.8 ha traído su sustitución por la vía rápida por el WAM (We Are Murcia), que contará entre el 2 y el 7 de mayo con Future Islands, Editors, Orbital y Trentemoller.

Del 31 de mayo al 4 de junio y con todos los abonos vendidos de nuevo, el barcelonés Primavera Sound intentará revalidar su tercer puesto en el ránking nacional con Arcade Fire, Van Morrison, Grace Jones, Bon Iver, Frank Ocean, The xx y Solange Knowles, la hermana "indie" de Beyonce.

La Ciudad Condal acogerá además del 5 de junio al 16 de julio una intensa programación dentro de los Jardines de Pedralbes, con Rufus Wainwright, The Beach Boys, Michael Bolton, Tony Benett, Roger Hodgson (Supertramp) y Sting.

También en Barcelona, del 15 al 17 de junio, el Sónar seguirá pujando por lo mejor de la electrónica de ayer, hoy y mañana con Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz y el legendario grupo de hip-hop De La Soul.

Madrid se carga de nuevas y grandes citas. Así, Río Babel apostará por músicas iberoamericanas del 13 al 15 de junio con Residente, Estopa, Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados y Niño de Elche.

Tras años de vacío desde la desaparición de Sonisphere y En Vivo, la ciudad vuelve a los guitarreos duros gracias al primer Download español, que se celebrará del 22 al 24 de junio, con System of a Down, Linkin Park, Prophets of Rage y The Cult en cartel.

En las mismas fechas y compartiendo algunas de esas bandas, el Azkena de Vitoria apostará por Loquillo, Michael Kiwanuka, Chris Isaak y John Fogerty, este interpretando canciones de la Creedence Clearwater Revival.

Aunque para clásicos, los del programa del segundo Noches del Botánico de Madrid, que del 22 de junio al 29 de julio contará con los citados Bennett y Hodgson, además de Rubén Blades, Bryan Ferry, Franco Battiato y Giorgio Moroder.

Del 29 de junio al 2 de julio, el Vida de Vilanova i La Geltrú (Barcelona) propondrá la música de Phoenix, Fleet Foxes y Warpaint.

Ya metidos en julio, Sting, Pet Shop Boys, Pretenders, Tom Jones y David Bisbal darán luz a la tercera edición del Universal Music Festival, que se celebrará del día 5 al 30 en el Teatro Real.

Del 6 al 8, asimismo, la capital acogerá el que se ha convertido en su festival más importante, Mad Cool, tras agotar abonos y casi todas las entradas de su segunda edición con un cartel compuesto por Foo Fighters, Kings of Leon, Green Day, Wilco, Belle & Sebastian, Alt-J y Foals.

Será el mismo fin de semana de otras tres citas importantes. Por un lado, el "mejor Cruilla de la historia" llevará a Barcelona a Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Los Fabulosos Cadillacs, The Lumineers, Kase.O, Youssou N'Dour y Patrice.

Bilbao BBK Live! ofrecerá la única actuación en el país de Depeche Mode. Además, contará con Brian Wilson, The Killers, Phoenix, Two Door Cinema Club, Justice, Fleet Foxes, Die Antwoord y The 1975.

Por último, el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) contará como grandes apuestas del rock vigoroso y punzante con Rammstein, Rancid, Anthrax, Sepultura, Enter Shikari y Suicidal Tendencies, entre otros.

Una semana después llegará el veterano Festival Internacional de Benicàssim (FIB) (Castellón), con Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Foals, Los Planetas, Love of Lesbian, Crystal Fighters y Deadmau5.

Del 10 al 15 de julio, el festival de Chiclana (Cádiz) AlRumbo, que se convirtió en la sexta cita con mayor asistencia en 2016, apostará por una combinación de fuerte componente electrónico, rock y hip hop, con Rudimental, SFDK, Flux Pavilion, Natos y Waor, Estricnina, La Raíz y La Mala Rodríguez, entre otros.

El 55 festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, aportará del 14 al 16 valores frescos para esta temporada, como el concierto conjunto de Tonquinho y Maria Creuza o el de Chick Corea y Béla Fleck.

Del 13 de julio al 26 de agosto, Starlite de Marbella (Málaga) llegará bien cargado de figuras internacionales, a destacar Art Garfunkel, Juan Luis Guerra, Elton John, Jason DeRulo y Eros Ramazotti.

Con arranque también en julio no habrá que perder de vista otras citas como Pirineos Sur, que del día 14 al 30 llevará al embalse oscense de Lanuza a Youssou N'Dour, Franco Battiato y Residente, o Músicos en la Naturaleza, que en su sede en la sierra de Gredos contará el día 8 con Sting y Amaral.

Algunos de los nombres ya citados estarán del 14 al 22 en el festival La Mar de Músicas de Cartagena (Murcia), como Franco Battiato y Alpha Blondy, que también tendrá a UB40 y a Michel Camilo con Tomatito.

Cerrando el mes, del 28 al 30, Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, Nada Surf, Lori Meyers, Fangoria y La Casa Azul intentarán que el Low Festival de Benidorm (Alicante) agote también en esta edición sus abonos.

El más populoso de los festivales españoles, el joven Arenal Sound de Burriana (Castellón), es otro de los que ya han confirmado lleno seguro del 1 al 6 de agosto. Martin Garrix, Bastille, Clean Bandit, Icona Pop y Lori Meyers tienen gran parte de la culpa.

Seguido de cerca en asistentes y fechas, el Rototom Sunsplash de Benicàssim refuerza su conexión con la música de Bob Marley a través de The Wailers Reunited, que unirá a los músicos originales de la banda del mito jamaicano del 12 al 19 de agosto.

Coincidirá en el tiempo con la vigésima edición de uno de los festivales más veteranos del país, el Sonorama de Aranda de Duero (Burgos), con propuestas originales como la de Santiago Auserón repasando 35 años de carrera con Sexy Sadie como banda. Leiva, Amaral, Lori Meyers o Nacho Vegas formarán parte también de un cartel netamente nacional y de altura.

Ya en septiembre, el DCode madrileño volverá con energías renovadas el día 10 con Interpol, Band of Horses, The Kooks y Liam Gallagher, cerrando así otra gran temporada de festivales.