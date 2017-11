"Despacito" se anota dos Grammy Latino en la pregala

El éxito mundial "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se anotó dos Grammy Latino en la gala previa que sirve de antesala a la 18 edición de los premios más importantes de la música latina que se celebran hoy en Las Vegas.

"Despacito" se llevó los reconocimientos a la mejor fusión/interpretación urbana por el remix de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber y al mejor vídeo musical versión corta.

También con dos premios por cabeza sobresalieron el dominicano Vicente García (canción tropical por "Bachata en Kingston" y álbum de cantautor por "A la mar"), la mexicana Natalia Lafourcade (disco folclórico y vídeo musical versión larga por "Musas") y los colombianos Diamante Eléctrico (álbum de rock por "La gran oscilación" y canción de rock por "Déjala rodar").

En el caso de la mejor canción de rock, Diamante Eléctrico compartió el galardón con el argentino Andrés Calamaro, reconocido por el tema "La noche".

"Qué viva el folclore, que vivan nuestras raíces", expresó Lafourcade.

"Sentía que era necesario volver a desnudar la música y regresar a ese espacio íntimo, de alma, de corazón", añadió la mexicana.

Residente, el favorito para estos Grammy Latino con nueve nominaciones, se llevó el premio al mejor álbum de música urbana por "Residente" y dio las gracias a su familia que le "aguantó" y "soportó" durante los dos años que llevó grabar este disco.

"A mi país, Puerto Rico, que lo amo y que no se levanta porque siempre ha estado de pie", dijo Residente, quien también instó a los artistas de música urbana a que cuenten "lo que sucede alrededor de nosotros sin ningún miedo y con total honestidad".

Su hermanastro y con quien compartió éxito en Calle 13, Eduardo Cabra, ganó por su parte el galardón el premio al productor del año.

"Se vale llorar en la primera vez", dijo una emocionadísima Mon Laferte tras adjudicarse el Grammy Latino a la mejor canción alternativa por "Amárrame".

Y la española Mabel Millán, triunfadora a la mejor obra clásica contemporánea, explicó en declaraciones a Efe lo especial de poder estar junto con las estrellas de la música latina: "Es un orgullo poder estar aquí compartiendo aunque sea la alfombra roja por la que ellos pasan también. Para mí, es un regalo de la vida".

Los premios entregados en la pregala de la 18 edición de los Grammy Latino fueron los siguientes:

Mejor álbum de música latina para niños: "Marc Anthony for babies", de Marc Anthony, Carlos Escalona Cruz & Miguel Ignacio Mendoza.

Mejor álbum de música clásica: "Música de compositores costarricenses volumen 2", de Eddie Mora con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Sonata del Decamerón negro", de Leo Brouwer y Mabel Millán.

Mejor diseño de empaque: "El orisha de la rosa", de Carlos Dussán, Juliana Jaramillo, Juan Felipe Martínez y Claudio Roncoli.

Mejor álbum vocal pop tradicional: "Salón, lágrimas y deseo", de Lila Downs

Mejor fusión/interpretación urbana: "Despacito (remix)", Luis Fonsi y Daddy Yankee feat Justin Bieber.

Mejor álbum de música urbana: "Residente", de Residente

Mejor álbum de rock: "La gran oscilación", de Diamante Eléctrico.

Mejor álbum de música alternativa: "Jei Beibi", de Café Tacvba

Mejor canción alternativa: "Amárrame", de Mon Laferte

Mejor canción de rock: premio compartido entre "Déjala rodar", de Diamante Eléctrico, y "La noche", de Andrés Calamaro.

Mejor álbum cristiano en portugués: "Acenda a sua luz", de Aline Barros.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "Jardim-pomar", de Nando Reis.

Mejor álbum de samba/pagode: "+misturado", de Mart'nalia.

Mejor álbum de música popular brasileña: "Dos navegantes", de Edu Lobo, Romero Lubambo y Mauro Senise.

Mejor álbum de música sertaneja: "Daniel", de Daniel.

Mejor álbum de música de raíces brasileñas: "Ao vivo - melodías do sertão", de Bruna Viola.

Mejor canción en lengua portuguesa: "Trevo (tu)", Ana Caetano y Tiago Iore.

Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Troco likes ao vivo: um filme de Tiago Iorc", de Tiago Iorc.

Mejor álbum folclórico: "Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, vol.1", de Natalia Lafourcade.

Mejor álbum instrumental: "Spain forever", de Michel Camilo y Tomatito.

Mejor álbum de tango: "Solo Buenos Aires", de Fernando Otero.

Mejor álbum flamenco: "Memoria de los sentidos", de Vicente Amigo.

Mejor álbum de jazz latino: "Dance of time", de Eliane Elías.

Mejor álbum de salsa: "Salsa big band", de Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Ni un paso atrás", de Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.

Mejor álbum tropical contemporáneo: "Bidimensional", de Guaco.

Mejor álbum tropical tradicional: "To Beny Moré with love", de Jon Secada feat The Charlie Sepúlveda Big Band.

Mejor album de fusión tropical: "Olga Tañón y punto", de Olga Tañón.

Mejor canción tropical: "Bachata en Kingston", de Vicente García.

Mejor álbum cantautor: "A la mar", de Vicente García.

Mejor álbum de música banda: "Ayer y hoy", de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Mejor álbum de música norteña: "Piénsalo", de Los Palominos.

Mejor canción regional mexicana: "Siempre es así", de Juan Treviño.

Mejor álbum cristiano en español: "Momentos", de Álex Campos.

Mejor vídeo musical versión corta: "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Mejor vídeo musical versión larga: "Musas, el documental", de Natalia Lafourcade.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "Mis planes son amarte", de Juanes con Josh Gudwin y Tom Coyne.

Productor del año: Eduardo Cabra.