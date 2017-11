Diego el Cigala lleva a Madrid un "viaje a la salsa" con "Indestructible"

Diego El Cigala subirá a las tablas del teatro Nuevo Alcalá de Madrid la mezcla de salsa y flamenco que materializó en "Indestructible", un disco en el que el cantaor le da la "vuelta" a salseros de la década de los 80 como Oscar D'León o Bobby Valentín, pero "conservando" la frescura" del género latino.

Con un único concierto, El Cigala recalará en Madrid el próximo 27 de noviembre después de un "viaje personal" a la salsa en el que "nunca" ha olvidado de donde viene ni el "flamenco" que es, según ha dicho el cantaor madrileño, que también tiene nacionalidad dominicana antes de esta actuación.

"En 'Destructible' he hecho fusiones con músicos que a mi me llenan el alma, porque la salsa y el flamenco van de la mano, no deben perder su pureza", ha señalado el artista, quien cierra su gira en España con este concierto en Madrid y con el que el dará en Zaragoza al día siguiente, el 28 de noviembre. Dos citas en las que estará acompañado por la Cali Big Band.

Este homenaje a otros músicos como Horacio el Negro, Larry Harlow, los Muñequitos de Matanza o Diego del Morao, el cantaor reconoce que ha sido un "largo camino" en el que ha aprendido y se ha "dejado aconsejar" por estos "genios".

"El flamenco y la salsa son de barrio, callejeros, muy rítmicos, sus letras son parecidas porque hablan de amor o de pena", ha matizado.

Pero "Indestructible" no es solo un disco, sino también un documental que, según ha contado, hará que se entienda "más" el disco.

"Se ven las imágenes de todo lo que sucedió (...) hay mucha naturalidad y mucha verdad", ha precisado sobre este trabajo que se presentó en octubre en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), y que llegará a los cines el próximo 24 de noviembre.

Un documental dirigido por David Pareja donde se hace un recorrido visual por la historia de la salsa, desde sus inicios, hasta el momento en el que El Cigala la ha "hecho" suya.

Así, este trabajo mostrará cómo se han grabado la revisión que ha hecho de éxitos salseros como "Periódico de Ayer", "Juanito Alimaña", "El Ratón" o piezas más románticas como "Conversación en Tiempo de Bolero" y "Cómo Fue", en escenarios de Colombia, Nueva York, Cuba, Puerto Rico, Madrid, Miami o República Dominicana.

Durante la rueda de prensa, el cantaor ha recordado también cómo está "dándole vueltas" a un futuro trabajo en el que se centrará en México, en sus boleros y en sus rancheras.

"Pero ya me toca hacer un disco de flamenco porque desde 'Picasso en mis ojos' (2005) no tengo uno. Quiero un disco de estudio y con las guitarras que tocaron en ese disco, como Morao o Tomate, esas guitarras que a día de hoy necesito", ha puntualizado.

Tras su paso por España, El Cigala viajará a Estados Unidos y a La Habana (Cuba), donde presentará el 8 de diciembre el documental de "Indestructible" en el Festival de Cine de La Habana.