Donna Leon: La novela negra se hace cercana cuando trata problemas reales

La escritora estadounidense Donna Leon ha asegurado hoy que la novela negra se hace "cada vez más cercana" cuando trata problemas reales que preocupan a la sociedad, como son el cambio climático y el deterioro ambiental.

La novelista, creadora de la saga protagonizada por el personaje del comisario veneciano Guido Brunetti, ha presentado hoy en Bilbao la última entrega de esta serie, titulada "Restos mortales", en la que trata del daño irreparable que esta infligiendo la humanidad al medioambiente.

Donna Leon (Nueva Jersey, 1942) también ha recibido, durante su estancia en Bilbao, el premio "Farolillos de papel", que le ha concedido la Asociación de Libreros de Bizkaia como reconocimiento a los escritores que más han gustado al público vizcaíno en el año anterior, así como a su trayectoria profesional.

Cuestionada sobre cómo consigue mantener la intriga en la acción después de 26 entregas de las historias del comisario Brunetti, el personaje central de la obra de Donna Leon, la autora ha señalado que en la época de Agatha Christie bastaba con plantear una trama que se resolvía al acabar el libro.

"Ahora eso no vale -ha precisado-, hay que plantear tramas que nos afectan y que traten problemas que nos preocupan, porque así, al acabar de leerla, esa novela nos acompaña mucho tiempo en nuestra vida".

"Y esto está pasando con la novela policiaca actual, que está tratando de las cosas que nos rodean y por eso se hace cada vez más cercana", ha añadido.

"Además, tengo que tratar temas que preocupan a la sociedad, como el deterioro ambiental, porque escribir siempre sobre quién cometió el crimen puede ser muy cansado y más cuando se trata de una serie de novelas protagonizadas siempre por un mismo personaje".

No obstante, la también autora de "Muerte en la Fenice" ha señalado que ella no trata en sus novelas de los problemas actuales de la sociedad de forma "consciente" porque se ha dado cuenta de que el primer libro que escribió sobre los problemas que generan los desechos es de hace 25 años.

"No es algo consciente que yo piense: ahora toca este tema o este otro, siguiendo una moda o tendencia, sino que el problema está en la sociedad y yo los voy abordando", ha aseverado.

Ha señalado que ella no "escoge" los temas de que van a tratar sus novelas sino que "los temas me eligen a mí" y ha enfatizado que unas novelas como las suyas, "que no dejan de ser novela negra, como asesinatos, etcétera, no pueden adoctrinar al lector".

"Todo lo que yo puedo hacer -ha indicado-, es exponer los hechos al lector y decirle, esto es lo que hay; ¿esto está bien? Porque no puedes subirte a un púlpito e impartir doctrina a los lectores; eso no le gusta a nadie".

Donna Leon también ha comentado que el escritor "tiene que sentir empatía hacia su personaje, tiene que poder sufrir cuando él sufre y tiene que poder estar alegre cuando él está alegre y aliviarse cuando las cosas le van bien".

"Creo que esto es algo que tendría que estar en todas las novelas pero, aún más, en la novela negra", ha agregado.

"Que no exista una conexión afectiva entre el escritor y, al menos, alguno de los personajes, es un error", ha concluido.