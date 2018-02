Dua Lipa y Underworld, entre las más de 30 nuevas confirmaciones de Mad Cool

La joven diva británica Dua Lipa brilla entre la nueva remesa de incorporaciones al cartel de la tercera edición del festival Mad Cool anunciada hoy, que también incluye a los veteranos de la electrónica inglesa Underworld, los roqueros australianos Jet y el rapero estadounidense Post Malone.

A través de sus redes sociales, los organizadores han desvelado una treintena de nombres que del 12 al 14 de julio permitirán disfrutar también del directo de Childhood o Ben Howard, así como de Álex Francis, Deaf Havana, The Ninth Wave, Gruppo Di Pawlowski, Paul Kalkbrenner, Milk Teeth y Re-Tros.

No se acaba ahí la lista, que prosigue con los españoles Iván Ferreiro, ElyElla y Jardín de la Croix y con Goat Girl, DJ Koze, Slaves, Ylia, Lali Puna, Pile, Holy Bouncer, Durand Jones & The Indications, Cora Novoa, Bayonne, James Holden & The Animal Spirits, Víctor Santana, Weval, Actress y Mick Jenkins.

Todas estas incorporaciones vienen a sumarse a una oferta ya de por sí muy nutrida, con grandes nombres de la música internacional como Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Jack White, Massive Attack, Tame Impala, Kasabian, Justice, Fleet Foxes, Jack Johnson, Alice in Chains, MGMT, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand o Snow Patrol.

Su apuesta exponencial por un mayor número de contenidos coincide con la mudanza del festival a un recinto de nueva creación al norte de Madrid que podrá acoger unas 80.000 personas por jornada, después de haber acogido en la segunda edición a 135.000 asistentes.

Tras la liquidación de todos los abonos a seis meses de la cita madrileña, los responsables recuerdan que siguen a la venta las entradas de día.