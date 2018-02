Elena Arzak defiende la materia prima y los proveedores como el "futuro de la gastronomía"

La cocinera donostiarra Elena Arzak ha defendido el valor que tiene la materia prima local y el mimo que ponen los proveedores en su producto porque, para ella, suponen "el futuro de la gastronomía".

Arzak visita hoy Logroño para recibir la distinción "Amiga de La Rioja Gastronómica", de manos del embajador de esta iniciativa, el chef riojano Francis Paniego, quien tiene tres estrellas Michelin; en un acto al que asistirá el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

En una entrevista con Efe, la chef ha explicado que los proveedores de los productos culinarios quieren hacer "partícipes" a los cocineros de la historia de la materia prima que elaboran.

También ha alabado la gran calidad de la materia prima riojana, como las verduras de temporada, las legumbres, los quesos y las carnes, que "permiten fusionar platos tradicionales con cocina de vanguardia".

Mañana, acompañada por la repostera Eva Arquiñano y el crítico gastronómico Mikel Zeberio, entre otros, Elena Arzak ejercerá como jurado del XVII Concurso de Pinchos de La Rioja, al que concurren diez finalistas elegidos entre un total de 68.

Para Arzak, los pinchos son parte de su "mundo gastronómico", ya que recuerda que cuando su hermana y ella acompañaban a su padre al mercado de pequeñas, si se portaban bien, "el premio" era tomar una tapa.

"Es increíble lo que se puede hacer en un pequeño bocado, la creatividad, originalidad e imaginación que se pone en cada pincho, pero también vamos a valorar la ejecución y el gusto", ha concluido.

Elena Arzak, quien es la cuarta generación en su restaurante, desconoce si sus hijos querrán seguir sus pasos, pero ella les ha enseñado a cocinar "desde los cinco años" porque considera "muy importante" la educación culinaria.

Para esta chef, saber cocinar es fundamental por salud y nutrición, pero también por "compartir" la vida con la familia y con los amigos.

"A mi me gusta mucho esta profesión, mis padres me han dejado siempre elegir, yo ya sabía dónde me estaba metiendo", ha relatado Arzak, quien estudió hostelería en Suiza y después continuó su formación en Francia, Montecarlo, Londres e Italia.

Sobre la presencia mayoritaria de mujeres en las grandes cocinas, ha asegurado que "es una cuestión de tiempo y una cuestión social" porque en las escuelas de hostelería cada vez hay más alumnas.

"Yo he crecido sin cuestionarme si tenía que ser hombre o mujer, solo en trabajar muchísimo; el País Vasco es un matriarcado, mi bisabuela y abuela fueron cocineras, mi madre también trabajó en el restaurante, fuera de la cocina, y ahora en Arzak el 75 % de la plantilla son mujeres y en la cocina estamos siete", ha precisado.

"Este galardón como 'Amiga de La Rioja Gastronómica' supone un reconocimiento a la profesión, a mi familia y a todo el equipo del restaurante, pero nos hace una gran ilusión que nos lo entregue nuestro gran amigo Francis Paniego", ha asegurado.

Para ella, la trayectoria profesional de Paniego, Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2012, 25 años después de que lo recibiera su madre, Marisa Sánchez, es "muy parecida" a la de los Arzak, ha explicado, ya que el riojano comenzó en un restaurante familiar, el Echaurren de Ezcaray.

La Rioja tiene "lugares maravillosos", unos productos gastronómicos "espectaculares" y vinos "increíbles", ha subrayado Arzak, para quien la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja "es la mejor en relación calidad precio del mundo", ya que ha asegurado que de las 3.900 referencias de su restaurante, gran parte son de Rioja.