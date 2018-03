Elena Medel desvela en un libro "Todo lo que hay que saber sobre poesía"

¿Qué es poesía? ¿Qué es un haiku, un soneto, la poesía social o quiénes fueron Safo o Rubén Darío? Estas y otras preguntas tienen su respuesta en "Todo lo que hay que saber sobre poesía", un manual didáctico y divulgativo que ha escrito la poeta, crítica y editora Elena Medel.

"He querido escribir un libro pensando en los posibles lectores; por un lado en los que vienen de tener mucho contacto con la poesía para resolverles algunas dudas y ofrecerles algún dato curioso sobre autores y, por otro, los lectores que tienen curiosidad con el género pero no tienen contacto con él", explica Medel en una entrevista con Efe.

Elena Medel (Córdoba, 1985) comienza el libro con la poeta y premio Nobel Wislawa Szymborska y su cita: "Cuando lo leo, tengo la sensación de que me guiña el ojo", en referencia al autor de "La Iliada".

Y Medel dice: "En esto consiste la poesía. Alguien que escribe un poema y logra que otra persona -en otro sitio, quizá también en otro tiempo, con una existencia muy distinta- se identifique".

La escritora, directora de la editorial de poesía "La Bella Varsovia" y autora de títulos como "Chatterton", premio Loewe en su categoría joven; "Un soplo en el corazón" o "Mi primer bikini" continúa desvelando los misterios que esconde este género.

Editado por Ariel, con un diseño gráfico entre cómic y relato, el libro parte de la idea de que la poesía es el origen de todas las artes. "La poesía es más que un género literario, es un lenguaje en un poema, pero está también presente en otras disciplinas, porque es el origen de todas las escrituras y de todas las artes", recalca Medel.

Para la poeta, el futuro de este género y su presencia, está en relación con las nuevas tecnologías, con la poesía en el cine, en la música en internet, sostiene.

Los orígenes de la poesía, la lírica épica y dramática, la inspiración, la figura del poeta, los temas, el amor cortés, el renacimiento, las figuras literarias, los versos, la rima, el ritmo, el romance, Safo, el siglo de Oro, la "generación beat" o la poesía femenina, son algunos de los 50 capítulos que componen el libro.

Medel, además, habla de autores icónicos para ofrecer un panorama universal, dice, como Lorca, Baudelaire, Petrarca, Rubén Darío o Emily Dickinson, pero también pone el foco en otra poética menos conocida, como dar voz a algunas minorías étnicas.

Con una clara perspectiva de conciencia de género, Medel dedica un amplio espacio a la poesía escrita por mujeres. "En lo normativo cuando te asomas a alguna antología, los autores masculinos siempre son mayoría y quería destacar a las poetas áureas, las poetas místicas o de la poesía confesional y que todas las poetas en general estuvieran en igualdad de condiciones", argumenta.

En definitiva, este libro es el que le hubiera gustado tener a la autora cuando ella comenzaba a leer, dice. "Cuando tenía 15 años pensaba en un libro al que me pudiera asomar cuando tenía alguna duda, pero este no va dirigido a esa edad; es un libro destinado para gente de todas las edades. No hay límite de edad".

En cuanto a su labor como poeta, Medel se toma mucho tiempo entre poemario y poemario, pero reconoce que está ahí metida en un proyecto y continuando su labor como directora de "La bella Varsovia", una de las editoriales de poesía más prestigiosa que tiene que luchar con las grandes sellos de más presupuesto, que está ya a punto de sacar el ultimo poemario de Pilar Adón, otro de los nombres más interesantes de las actuales letras en castellano.

Carmen Sigüenza