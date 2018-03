Emilio Sagi: López Cobos fue un gran músico y muy perfeccionista

Emilio Sagi fue director artístico del Teatro Real de Madrid de 2001 a 2005 y junto a su entonces gerente, Inés Argüelles, ofreció a Jesús López Cobos la dirección musical del coliseo, abriendo al público español la posibilidad de disfrutar "de un gran músico, muy perfeccionista".

López Cobos (Toro, Zamora, 1940) ha fallecido esta madrugada en Berlín a consecuencia de un cáncer y desarrolló la mayor parte de su carrera en Centroeuropa, "siendo reconocido en los grandes teatros europeos y americanos". "En España es una cosa general, los críticos son más proclives a poner mejor a alguien de fuera", apunta a Efe Sagi.

Así que fue el Teatro Real uno de los pocos escenarios en los que se pudo disfrutar en España de su trabajo como director de orquesta, del que Sagi destaca no sólo las óperas sino la versión de la zarzuela "Luis Fernanda" de Moreno Torroba interpretada por Plácido Domingo, que se grabó en DVD y que "tiene una venta impresionante en el mundo".

"Me siento muy contento de ese periodo, muy orgulloso de haber trabajado con él durante cuatro años", reconoce.

Entre sus "múltiples cualidades" destaca su "gran conocimiento musical, su amor a la música y una experiencia impresionante; había dirigido en todo el mundo y era respetado por todos los músicos", además de que en el Real "hizo una gran labor con la orquesta, intentado que entrara gente nueva y que tuviera cohesión, logró una calidad estupenda".

Personalmente le recuerda como alguien "muy prudente, de una gran sabiduría y un gran moderador en un nuestro mundo, que es un poco exagerado".

"Siempre decía que no nos preocupáramos de ciertas cosas. 'Como vi morir a mi mujer delante de mí, sé que lo único que no tiene solución es la muerte, del resto no hay que preocuparse'. Tenía razón", ha aseverado.