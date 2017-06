Eurimages financiará películas de Bollaín, Medem, Simó, Ortuño y Alvea

Eurimages anunció hoy que va a financiar 25 proyectos de coproducciones europeas, entre las que hay largometrajes de los directores españoles Icíar Bollaín, Julio Medem, Salvador Simó, José Ortuño y Laura Alvea.

Los 25 largometrajes escogidos por Eurimages en la reunión de su comité de dirección que se celebró en Bratislava la semana pasada recibirán en total 7.104.430 euros.

El fondo del Consejo de Europa para el cine precisó, en un comunicado, que entre esos 25 proyectos también hay otras coproducciones españolas, en concreto una del iraní Asghar Farhadi, "Asghar Farhadi's Spanish Project" (con Francia e Italia) y otra del rumano Conrneliu Porumboiu "Gomera" (con Rumanía y Francia).

La película de Icíar Bollaín que obtendrá subvención europea es "Yuli", una coproducción entre España, Cuba, Alemania, Reino Unido y Francia; la de Julio Medem "The Tree of Blood", entre España y Francia; la de Salvador Simó "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles", entre España y Holanda; la de José Ortuño y Laura Alvea "Animas. The Other Side", entre España y Bélgica.