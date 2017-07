Eurovisión llena Madrid de orgullo

Eurovisión ha tenido gran presencia en estas fiestas del Orgullo, pero esta noche se ha convertido en protagonista gracias una gala que ha unido a algunos de los rostros más recordados que pasaron por este Festival en una misma causa: reivindicar los derechos de las personas LGTBI.

Un evento que se ha celebrado en la recta final del World Pride Madrid 2017 en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital, la Puerta de Alcalá, que esta noche se ha puesto de gala para recibir a artistas como Rosa López, Conchita Wurst y Loreen.

Cerca de las diez de la noche el lugar se iba llenando cada vez más de eurofans, que esperaban ansiosos y con ganas el comienzo del espectáculo, justo en el momento en el que el desfile de las carrozas pasaba por la cercana Plaza de Cibeles.

Todas las salidas de la Plaza han estado cortadas al tráfico, tanto de vehículos como de personas, salvo la calle que da nombre a este histórico monumento, una entrada vigilada en todo momento por un amplio dispositivo policial que controlaba el acceso.

Para ir calentando al público, los artistas Rebeca Moss y Optimum han cantado varios temas acompañados de un gran número de bailarines, ante unas grandes pantallas para que el público que estaba más alejado del escenario no perdiese detalle.

Uno de los momentos más esperados de la noche ha tenido lugar minutos antes del comienzo de la gala: Rosa López ha cantado la mítica canción "Europe's living a celebration", que ha hecho que los espectadores se arrancasen a cantar y bailar.

A las once de la noche, la Gala Europride ha comenzado de manera "oficial" con la subida al escenario de las maestras de ceremonias LeKlein -una de las finalistas para representar a España en Eurovisión 2017- y Suzy -cantante portuguesa que participó en 2014-.

Después de la presentación, la que fue ganadora de la primera edición de Operación Triunfo y que representó a España en el Festival de 2002 ha dedicado la canción "Me da igual" a todas aquellas personas que "se han sentido cohibidas en algún momento".

"Estamos aquí gritando libertad y respeto a través de nuestras canciones", ha dicho Rosa, que ha continuado cantando en el escenario con su tema "Esa no soy yo".

El siguiente turno, unos veinte minutos después, ha sido para Barei, representante de nuestro país el año pasado, que ha cantado "Say Yay!" mientras el monumento se ha teñido de amarillo.

El público se ha revolucionado, muchos de los asistentes portaban la bandera arcoíris y los más atrevidos iban disfrazados, o con pantalones de cuero y pelucas de colores.

"No estáis solos. No temáis y amad", ha expresado la tercera artista que ha subido al escenario, Ruth Lorenzo, que actuó en el Festival en 2014 y ha cantado la misma canción de aquel día: "Dancing in the rain".

LeKlein y Kate Ryan han actuado después de Ruth, pero, uno de los platos más fuertes del espectáculo ha llegado minutos después, con la presencia de la cantante austríaca Conchita Wurst, con la canción que le hizo ganadora en 2014, "Rise like a phoenix".

El momento más festivo ha llegado de la mano de la cantante sueca Loreen, ganadora de Eurovisión en 2012, con un tema que se hizo muy popular en toda Europa: "Euphoria". Un tema que ha revolucionado a todo el público asistente.

La fiesta en la Puerta de Alcalá no terminará hasta las tres de la madrugada, porque, hasta esa hora, se celebra un encuentro de DJ's internacionales que animará a los más fiesteros.