Évole: "Igual Nicolás Maduro no está acostumbrado a según qué preguntas"

"Igual Nicolás Maduro no está acostumbrado a que le hagan según qué preguntas", así ha contestado a Efe el presentador del programa Salvados, Jordi Évole, a las acusaciones del presidente venezolano quien, tras la entrevista realizada para la nueva temporada, afirmó haberse sentido como en "Guantánamo".

"No creo que fuese para tanto, la verdad, creo que tuvimos una conversación muy amplia, donde le pudimos preguntar todo lo que queríamos y donde él pudo contestar. Lo que pasa es que igual según qué preguntas, no está acostumbrado, e igual eso fue lo que le sorprendió", ha dicho Évole acerca de esta entrevista que se emitirá, "si Cataluña lo permite", el domingo 12 de noviembre.

El presentador de Salvados (La Sexta), que arranca este domingo con el programa dedicado a la guerra en Siria, ha expresado también que, pese a las 30 horas que les hizo esperar Maduro en Caracas, se trata de un mandatario "cordial y amable" aunque con "contradicciones en la obra de su gobierno".

"Y nosotros intentamos dejar de manifiesto esto en el cuestionario que le hicimos", ha matizado.

Sin ningún tipo de "condicionamiento" por parte del entrevistado, "ni de la oposición venezolana ni de los más antigobierno", según reconoce, a Maduro se le ha preguntado por todos los problemas que vive el país; aunque también se ha podido "explicar" y "contar lo que para él es una dictadura" y el "por qué se habla tanto en España de Venezuela".

"Cuando haces una entrevista la otra persona tiene que tener el derecho a explicarse", ha puntualizado Évole al tiempo que ha afirmado que el presidente venezolano no impuso ninguna "condición" previa a la entrevista.

Eso sí, el periodista catalán tiene claro que el hecho de que Maduro les concediera la entrevista se debe a que ha pensado que Salvados "es el mejor lugar para colocar su mensaje". "Aunque no sé cuáles son sus intereses", ha puntualizado.

Pero Salvados arrancará su nueva temporada con la que ha sido su primera "experiencia" en una zona de guerra: Siria, en concreto a Raqqa, la capital del Dáesh, y a la ciudad iraquí de Mosul, donde han intentado conocer los "secretos" de este grupo terrorista. Unas zonas que visitarán de la mano del corresponsal de guerra Mikel Ayestarán.

"Cuando viajas por primera vez a una guerra -recuerda- ves que hay cosas tan increíbles y tan absurdas y tan miserables. Es todo un despropósito. Y nos escandalizamos y nos ponemos las manos en la cabeza cuando atentan en nuestras ciudades, pero es que allí lo hacen a diario".

En un viaje en el que han dormido en una azotea, Évole reconoce que se ha sorprendido de la "capacidad de adaptación" de los humanos al recordar cómo han "podido dormir entre ráfagas de disparos". "Nunca me lo habría imaginado", bromea.

Aunque Évole rememora también cómo se emocionó al despedirse de uno de los protagonistas de este programa, Alberto, un joven madrileño al que conocieron por Facebook y que se encontraba en Raqqa luchando contra el Estado Islámico.

"Lo que me transmitía me hacía sufrir mucho. Me emocioné mucho al despedirnos y saber que él se quedaba allí. Ahora han liberado Raqqa y Alberto está bien y se ha incorporado lo que él quería hacer en el Kurdistán, que era hacer un curso de cine", relata.

En esta nueva temporada, según concluye Évole, intentarán "superarse" pero son conscientes de que es un "año especial" por haber una cuestión que lo "domina absolutamente todo": "el tema catalán".

"Hemos apostado por una apertura diferente con un programa que habla de un lugar lejano, que nos pilla lejos (...) No es lo más comercial, pero forma parte de nuestra responsabilidad como periodistas, pero eso no quita que si te sale la oportunidad de volver a entrevistar a Puigdemont lo hagamos", concluye.