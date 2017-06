"Expediente Warren: The Conjuring" tendrá una tercera entrega

La saga de terror "Expediente Warren: The Conjuring", que ha recaudado más de 600 millones de dólares con sus dos primeras películas, contará con un tercer capítulo, informó hoy el blog especializado Deadline.

David Leslie Johnson, coautor del guión de "The Conjuring 2" y de otros títulos como "La huérfana" y la nueva versión de "Pesadilla en Elm Street", será el encargado de escribir el libreto de esta tercera entrega.

Según la publicación, James Wan, el cerebro detrás de la franquicia, ejercerá únicamente como productor después de haberse puesto tras las cámaras en los dos primeras cintas. Además, Wan fue coguionista de la segunda parte.

Johnson, que es uno de los consultores para la serie "The Walking Dead", también ha trabajado junto a Wan en pulir el guión de "Aquaman", la cinta de superhéroes en la que está involucrado el director malasio.

No han trascendido apenas detalles sobre el proyecto, pero se sabe que el argumento del filme volverá a girar en torno a otro de los casos investigados por Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga), dos investigadores de lo paranormal.

"The Conjuring 3" será la séptima cinta de ese universo cinematográfico, que se ha expandido con los filmes escindidos "Muñeca Annabelle", "Annabelle 2: la creación" (de estreno en agosto) y los proyectos anunciados de "The Nun" y "The Crooked Man".