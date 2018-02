Falcones dice que la acusación de la Fiscalía se basa en criterios ilegales

El escritor Ildefonso Falcones ha dicho que la acusación de la Fiscalía, que pide para él 9 años de prisión por defraudar presuntamente a Hacienda, está sustentada en criterios "ilegales" y ha negado que realizara negocios simulados para no tributar por los beneficios de novelas como "La catedral del mar".

La Fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel para Falcones por defraudar 1,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2009 y 2011, transmitiendo supuestamente los derechos de autor de sus obras a sociedades radicadas fuera de España.

En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Falcones, su esposa y su hermano -que presuntamente colaboró también en el fraude fiscal- de tres delitos contra la Hacienda pública perpetrados a través del entramado societario con que cobró las ganancias por sus obras, entre ellas las superventas "La Catedral del Mar".

En declaraciones a Efe, el escritor ha atribuido a los actuarios de Hacienda que realizaron el informe y testificaron en el procedimiento la aplicación de un criterio "ilegal" a la hora de imputar los ingresos que obtuvo por los derechos de autor.

Falcones ha insistido en que la cesión de los derechos de autor de "La catedral del Mar" que hizo a la sociedad mercantil Bufete Falcones a finales de 2004, un año y cuatro meses antes de que se publicara la novela, no fue un negocio simulado para defraudar a Hacienda la tributación de unos ingresos que en ese momento desconocía "por completo", ya que el libro no había salido aún a la venta y no se había producido ningún rendimiento.

Pero además, sostiene el autor, el problema surge cuando se le imputa en el IRPF los rendimientos derivados de la explotación de su obra en cada ejercicio fiscal sin aplicar el criterio de devengo (el momento en el que se venden los libros con independencia de si el autor cobra entonces, los factura o no).

En lugar de eso, el escritor sostiene que Hacienda utilizó el criterio de "fecha factura" para cuantificar su deuda tributaria, un sistema que "no existe".

"Es un invento. No está en la ley y por tanto es ilegal", ha insistido Falcones.

En su opinión, "la Fiscalía lo sabe" porque los propios actuarios "reconocieron que el criterio aplicado no es legal" durante la instrucción: "Y aún así, la Fiscalía sigue acusando. Sigue trabajando sobre la falsedad", ha recalcado el escritor.

Así consta en los escritos que su defensa ha presentado ante el Juzgado, al que ha pedido el sobreseimiento de la causa.