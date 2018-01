La Feria de Arte de Londres aúna a grandes maestros con nuevos talentos

La Feria de Arte de Londres abre hoy las puertas de su trigésima edición con una exhibición en la que descubre "nuevos talentos del mundo del arte" y se reencuentra con "los grandes maestros del siglo XX".

Su directora, Sarah Monk, explicó hoy a Efe que la muestra aglutina a 131 galerías procedentes de 18 países, inaugurando así el calendario internacional de arte contemporáneo de 2018 en el ámbito de la pintura, la escultura y las instalaciones artísticas.

La feria, que en su primera edición en 1989 invitó a 36 galerías, se ha convertido en un espacio que "refleja las tendencias emergentes en el sector", relató.

Para celebrar el aniversario se ha establecido una colaboración con ArtUK, una organización británica encargada de la creación y mantenimiento de una galería digital con todas las obras de arte de propiedad pública del país.

El resultado de esa colaboración es la muestra "Art of the Nation: Five Artists Choose" ("Arte de una Nación: Cinco Artistas Eligen"), de la que Kathleen Soriano es comisaria y que reúne 30 obras británicas seleccionadas por cinco artistas que también trabajan en el Reino Unido.

Monk, quien lleva dirigiendo la feria desde la edición de 2014, destacó la relevancia de esta muestra, porque presenta obras del último siglo que tienen "resonancia real" con artistas contemporáneos.

"Esto nos permite ver cómo, a través de los tiempos, los artistas han continuado explorando las mismas cuestiones", comentó la experta, en un proceso que ayuda a "dar sentido a momentos políticos y sociales difíciles" y crea continuidad en el tiempo dentro del mundo del arte.

"Además, como organizadores de la feria, nosotros intentamos proporcionar el espacio para que los visitantes establezcan conexiones entre unas obras tan distintas", dijo a Efe la directora.

Este tema se ha reflejado claramente en la representación española, ya que hay tanto "maestros contemporáneos" -Dalí, Miró y Picasso- como artistas emergentes -Hugo Alonso, Andrea Torres o Patrik Grijalvo-.

El último grupo es, principalmente, una apuesta de las dos galerías españolas que exponen en la muestra, la Galería Víctor Lope y la Galería Miquel Alzueta, ambas de Barcelona, que defienden la importancia de mezclar a artistas consolidados con aquellos que se están dando a conocer en un mismo espacio.

Según explican desde estas galerías, la Feria de Arte de Londres es una plataforma sin comparación para estos creadores, al tiempo que resalta el bagaje internacional de artistas como Jordi Alcaraz o Salustiano.

De cara a su proyección global, comentó Víctor Lope a Efe, "el mercado de Londres es clave, lo que hace muy importante que estemos aquí".

Monk agregó que "es un honor facilitar la creación de conexiones importantes" entre los grandes artistas españoles del siglo XX y aquellos que están trabajando en este momento, y enfatizó su deseo de continuar manteniendo relaciones tan positivas con galerías españolas.

Más allá de la promoción del trabajo de artistas individuales, las representantes de Miquel Alzueta remarcaron que, para ellas, la feria, donde participan por primera vez, es también una oportunidad para mostrar la visión que tiene como galería.

"Intentamos que la selección que presentamos muestre a artistas distintos pero que van bien juntos, dando a conocer la línea de la galería en sí" explicó una de las portavoces.

Ambas galerías fueron claras en su transmisión de un "mensaje optimista" a los creadores en España.

"Al fin y al cabo, lo que no podemos dejar de poner en valor es el trabajo de los artistas españoles: hay toda una generación de ellos que tienen muchísima calidad", añadió Lope.

"El trabajo de estos artistas transciende lo local, y el público internacional lo aprecia," concluyó.

La feria, que espera recibir a más de 25.000 visitantes, estará abierta hasta el 21 de enero en el Business Design Centre de Islington, Londres.