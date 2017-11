El folk de Fleet Foxes dará fuerza al Mad Cool 2018

Mad Cool 2018 suma a su cartel a la banda de Seattle (Estados Unidos) Fleet Foxes, cuyo folk ha regresado a la escena tras seis años de silencio con "Crack-up", publicado este año y que presentarán en el festival madrileño.

Nueve años después de su debut discográfico, Fleet Foxes se ha consagrado como una de las bandas más robustas, sensibles y elegantes del panorama folk gracias a un repertorio en el convergen introspección y costumbrismo.

Con su segundo trabajo, "Helplessness Blues" (2011), Robin Pecknold, Skyler Skjelset, Casey Wescott, Christian Wargo y Morgan Henderson recibieron su primera nominación a los premios Grammy, gracias a un preciosismo instrumental que "brillará en Mad Cool 2018 con toda su fuerza", indica hoy la organización.

Organización que va desgranando poco a poco su cartel, del que ya se conocen el dúo estadounidense MGMT, la banda de rock Queens Of The Stone Age, el trío de 'synthpop' de Baltimore Future Islands y el quinteto de New Jersey Real Estate.

El festival trasladará su sede de la Caja Mágica -donde en su última cita congregó a 135.000 personas en tres jornadas después de agotar todas sus entradas y abonos- a un nuevo recinto en Valdebebas, donde se celebrará entre el 12 y el 14 de julio próximos.