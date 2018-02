Forges, un autor en continúa lucha con Hacienda por su pensión

Luchar por la modificación del artículo 165 de la Ley de Régimen de la Seguridad Social, a esto se dedicó Antonio Fraguas, Forges, en los últimos dos años de su vida porque, según reivindicaba, se encontraba en una situación "de película": tenía que devolver a Hacienda los cuatro últimos años de pensión.

Una cantidad que rondaba los 160.000 euros, por tratarse de un autor "con 79 años cotizados", según reconoció en uno de los actos organizados por la plataforma "Seguir Creando", donde se convirtió en uno de los "puntales" más importantes, según ha reconocido a Efe el escritor Manuel Rico, su presidente.

"Ahora todos van a hablar de la genialidad de su obra y de la aportación a la cultura española, pero poco van a hablar que sus últimos dos años, en los que su gran batalla fue recuperar cuatro años de pensión que le habían quitado y que no ha logrado recuperar", ha expresado Rico.

En concreto, Forges se erigió como una de las voces más conocidas de esta plataforma donde los autores jubilados reclaman que se modifique el artículo 165 de la Ley de Régimen de la Seguridad Social para resolver la incompatibilidad que para ellos existe entre el cobro de sus pensiones y las retribuciones por derechos de autor.

"Lo lógico es que todos los que tenemos un proceso contra la Seguridad Social por haber renunciado a nuestra pensión, eliminemos esos procesos, pero a cambio nos tienen que devolver ese dinero que nos han cobrado", pedía Forges tras uno de los encuentros con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Y es que, esa situación de "película" en la que se encontraba a sus 75 años, le obligaba a devolver a Hacienda los cuatro últimos años de pensión, así dejó de percibir la pensión "generada" como trabajador técnico de TVE, reclamaba el humorista gráfico.

"¡Y no pasa nada! -afirmó- No está arreglado, y es tan sencillo como decir se suspende esta actuación administrativa, y lo pueden hacer perfectamente. Yo acuso al gobierno del PP de que se dedica a robar a determinadas personas, casualmente, y a otras no".

Según ha lamentado a Efe Rico, la "pena" es que Forges se ha ido sin ver modificada ese artículo de la Ley de Régimen de la Seguridad Social por el que "tanto luchó".