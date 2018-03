Francofonía: "no puede haber una lengua única en la democracia internacional"

La secretaria general de la Francofonía, Michäelle Jean, retorna con sus palabras a Haití, su país de origen, del que alaba la revalorización de su idioma materno, el criollo, y reniega de que "en la democracia internacional" haya "una lengua única" para todos.

"Estoy hablando del inglés", reconoce en una entrevista a Efe, antes de aclarar que no se trata de "un combate" contra este idioma, mientras insiste en que "los pueblos necesitan expresarse en su propia lengua".

Jean se revela como una defensora del "multilingüísmo", motivo por el que se reunió la semana pasada con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y la secretaria ejecutiva de la Comunidad de países de lengua portuguesa, Maria de Carmo Silveira, en Madrid.

"Nuestras organizaciones tienen desafíos comunes y también soluciones comunes, estamos en contra de esa dictadura de la uniformidad, del hecho de que nos impongan una lengua única, nos hemos unido para defender el multilingüísmo como una condición esencial para la democracia internacional", señala.

En ese sentido, apunta a que "de la misma manera que no puede haber un partido único en las democracias nacionales, no puede haber una lengua única en la democracia internacional", en particular "en estos organismos internacionales donde se toman decisiones cruciales sobre el futuro".

Jean interrumpe a la traductora para matizar o introducir alguna idea nueva en una conversación intensa, en la que parece disfrutar analizando la situación de las lenguas en Haití, con el criollo, pero también en Canadá, su otro país, con sus lenguas originarias, o de Paraguay con el guaraní.

"Me da un placer tan grande cuando voy a una universidad haitiana y veo que asignaturas como filosofía o matemáticas se enseñan tanto en criollo como en francés", explica para sentenciar que "todos los idiomas pueden tener su nivel de sofisticación y complejidad".

"No hay lenguas inferiores, todos los conocimientos se pueden abordar en cualquier lengua, incluso las materias tecnológicas o científicas que son más sofisticadas, pero las lenguas evolucionan y acompañan la complejidad del mundo", asevera.

Al hilo de esto, se niega incluso a diferenciar entre lenguas y dialectos: "ponemos en valor todas las lenguas, todas tienen sus características e intentamos demostrar que todas tienen su riqueza y su importancia".

"Las lenguas permiten que los pueblos se comuniquen entre ellos, por eso no diferenciamos entre dialectos y lenguas, que serían supuestamente más nobles y más elevadas. Las lenguas dan testimonio de experiencias de realidades compartidas y cada modo de expresión tiene su riqueza", zanja.

En ese sentido, explica que la Francofonía promueve programas escolares para que los alumnos aprendan su lengua materna en primer lugar y después estudien francés.

"Los niños que empiezan los primeros aprendizajes en su lengua materna aprenden mucho más fácilmente las otras lenguas, yo misma puedo dar testimonio de esto, que soy haitiana y mi lengua materna es el criollo y luego llegó el francés", asegura.

A su juicio, se trata de "una manera de instalarse en el mundo, en esta dimensión global e internacional" que es "realmente una suerte para estos niños, es una ventana, muchas ventanas abiertas hacia el mundo".

Siempre con la mente en Haití, país del que tuvo que exiliarse en los años sesenta para escapar del régimen dictatorial de François Duvalier, rememora la "reapropiación" del criollo que se dio en la isla caribeña tras la revolución de independencia (1791-1804).

Así, explica como el país no recuperó el nombre de la isla que comparte con República Dominicana, La Española, cuando se liberó de la colonia y "volvió a sus orígenes" para referirse a ella como "la isla de las montañas".

"Se nombró a las realidades del territorio utilizando palabras de las lenguas originarias, de los Caribes, fue una decisión muy emblemática en el proceso de emancipación, la decisión de volver a nuestros orígenes", comparte orgullosa.