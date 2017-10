Franz Ferdinand presentará su disco "Always Ascending" en febrero en Madrid

La banda escocesa Franz Ferdinand presentará en vivo en España su inminente nuevo disco, "Always Asceding", en un único concierto que tendrá lugar el próximo 17 de marzo, según ha anunciado hoy la promotora.

La sala La Riviera acogerá esta actuación en la que Alex Kapranos y compañía mostrarán en directo las canciones de su quinto disco de estudio, cuya publicación está prevista para el 9 de febrero.

Las entradas para su concierto se pondrán a la venta el viernes 3 de noviembre a partir de las 9 horas en los puntos consignados en la web oficial de la promotora Live Nation, que habilitará además a través de esa página una preventa exclusiva un día antes, a la misma hora.

Este nuevo "show" de Franz Ferdinand en Madrid será el segundo de la célebre banda de Glasgow en menos de un año, ya que ejercieron de cabeza de cartel en la última edición del Dcode Fest, celebrado en septiembre.

"Always ascending", calificado por la banda como "una mezcla homogénea de futurismo y naturalidad", fue grabado en los estudios RAK de Londres y en Motorbass de París con la ayuda del productor Philippe Zdar, colaborador previo de Phoenix y The Beastie Boys.

Autores de éxitos como "Take me out", "Ulysses" o "Do you want to", que no faltarán en su repertorio en La Riviera, Franz Ferdinand nació en 2002 como una banda de "indie rock" con vocación por los ritmos más bailables.

Nominados en numerosas ocasiones a los premios Grammy, han sido galardonados con dos Brit Awards y el prestigioso premio Mercury al mejor disco del año por la crítica británica por su álbum de debut, el homónimo "Franz Ferdinand" (2004).